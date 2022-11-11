Blöf kısa sürdü: Anlaşmaya mecbur kaldılar! Türk donanması korkulu rüyaları oldu

ECFR.EU adlı internet sitesinde Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya savaşında üstelendiği rol mercek altına alındı. "Rusya durdurduğu tahıl anlaşmasına neden geri döndü?" diye sorulan haberde bu kez Türkiye'nin göz ardı edilemeyecek donanma gücüne dikkat çekildi.



ANLAŞMAYA NEDEN DÖNDÜLER?

Haberde, "Türkiye'nin Karadeniz'deki gücü Rusya'yı Ukrayna tahıl ihracat anlaşmasına geri dönmeye ikna etmiş olabilir" denildi.

29 Ekim'de Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Ukrayna'nın deniz yoluyla tahıl ihraç etmesine izin veren anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Moskova, hamlesini Sivastopol çevresindeki Rus filosuna Ukrayna'nın insansız hava aracıyla yaptığı saldırıya yanıt olarak sundu.

ERDOĞAN ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI

Haberde, "Ancak bu geri çekilmeye rağmen, 31 Ekim'de 12 Ukrayna ve BM gemisi anlaşmanın yoğun mayınlı Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na ve Akdeniz'e uzanan güvenli koridoruna doğru yola çıktı. Kısa bir süre sonra, Rus Savunma Bakanlığınca "Ukrayna'nın bu koridorun askeri operasyonlarda kullanılmayacağına dair verdiği "yazılı garantilere" atıfta bulunarak anlaşmaya geri döneceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Rusya'nın dönüşü öncesinde Ankara'daki meslektaşıyla yaptığı konuşmada ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi duyurma noktasında önemli bir rol oynadı." denildi.

YAKLAŞIK 9,5 MİLYON TON TAHIL NAKLEDİLDİ

Anlaşmanın imzalanmasından bu yana, yaklaşık 9,5 milyon ton tahıl ürünü deniz yoluyla dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'dan ayrıldı.

Haberde, "Rusya, imzalandığından beri tahılın en çok ihtiyacı olan ülkelere ulaşmadığını iddia ederek anlaşmayı sürekli olarak eleştirdi ve defalarca suçladı. Peki, Rusya neden ayrıldıktan sadece dört gün sonra anlaşmaya geri dönsün?" ifadeleri kullanıldı.

KARADENİZ'İN GÜNEY KIYISI TAMAMEN TÜRKİYE'YE AİT

ECFR.EU adlı internet sitesinin haberinde varmak istediği can alıcı nokta ise bu noktada ortaya çıktı.

Haberde soruya şu cevap verildi;

Rusya Tahıl Anlaşmasının imzalandığı günden beri buğdayın ihtiyacı olan ülkelere gitmediği konusunda eleştirilerini dile getirdi hatta Ukrayna'yı bu anlaşmayı askeri olarak kullanmakla itham etti.

Peki Rusya neden ayrıldıktan sadece dört gün sonra anlaşmaya geri döndü?

Bunun kolay bir cevabı var. Rusya'nın bağlantılarını kaybetmemek için Türkiye'ye ihtiyacı var ve Moskova bu durumdaki zayıflığının farkında.

Türkiye'nin Rusya olmadan da anlaşmanın devamını sağlamadaki rolü ve Moskova'yı yeniden anlaşmaya dönmek için ikna etmedeki rolü dikkate alınması gereken bir nokta. Rusya, Türkiye'nin artık Karadeniz'de kendisine karşı askeri bir karşıt güç olduğunu biliyor.

Karadeniz'in güney kıyısı tamamen Türkiye'ye ait ve ülkenin güçlü bir donanması var.

Rusya anlaşmaya dönmediğinde oluşacak saldırılar sonrası denizdeki konumunun daha da zayıflamasından korkmuş olabilir. Kiev ve Ankara, Moskova'nın blöfünü görerek bu dört gün boyunca anlaşmayı uygulamaya devam ederek, Rusya'nın zayıflığını dünyanın gözleri önüne serdi.

Star Gazetesi