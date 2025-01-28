"Türk donanması bu ay filosuna iki yeni gemi kattı" denilen haberde, Türk yetkililerin deniz görevlerinin ölçeği veya jeopolitik hedefler konusunda hiçbir şüphe bırakmadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamaların yer verilen haberde, Görgün'ün, 3 bin tonluk firkateynlerin 'dünya denizlerinde milletimizin gücünü ve kararlılığını temsil edeceğini' söylediği aktarıldı.

EGE, AKDENİZ VE KARADENİZ'İN ÖTESİNDE EK NÜFUZ KAZANDIRACAK

MİLGEM İSTİF Sınıfı fırkateynlerin, Türkiye'ye Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in ötesinde ek nüfuz kazandıracağı ifade edilirken, bu adımın, bir deniz genişleme hamlesi olduğunun altı çizildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin insansız hava araçları ile yerel savunma endüstrisini çeşitlendirdiği ve hem deniz hem hava araçlarını birbiri ile uyumlu hale getirdiği aktarıldı.

Türkiye'nin ilk yerli üretim denizaltıları, muhripleri ve bir uçak gemisi de dahil olmak üzere, Türk tersanelerinde inşa halinde olan 29 askeri gemisi olduğu ifade edilen haberde, bu deniz araçlarının donanmaya katılmaları halinde Türkiye'nin denizlerde 209 gemisinin bulunacağı dile getirildi.

Haberde, söz konusu gemilerin yalnızca bölgesel güç dengelerini değiştirmekle kalmayacağı, aynı zamanda Türkiye'nin Ege Denizi gibi stratejik açıdan hayati öneme sahip, coğrafi olarak karmaşık bölgelerde hakimiyetini korurken, yurtdışına güçlerini gönderebilen açık deniz donanması kendini göstereceği belirtildi.

MAVİ VATAN VE YUNANİSTAN DETAYI

'Mavi Vatan' söylemine vurgu yapılan haberde, Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile toprak ve deniz altı enerji kaynakları konusunda çok sayıda gerilim yaşandığı belirtilirken, Türkiye'nin denizlerdeki yerli hamlelerine karşı Atina'nın donanmasını güçlendirmek için 2021'de Fransız firkateynleri için 3,5 milyar dolarlık bir sipariş verdiği vurgulandı.

Su üzerindeki rekabet eden iddialar ve suyun altındaki enerji kaynakları arasında Türkiye'nin elini güçlendirmek istediği aktarılırken, bu kapsamda 2019'da Libya ile deniz sınırı belirleme anlaşması imzalandığı ve şimdi de Suriye ile aynı anlaşmanın hazırlığının yapıldığı ifade edildi.

20 YIL ÖNCESİNE GÖRE YERLİ İMKANLARLA ORDUNUN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Türkiye'nin Somali'deki faaliyetlerine vurgu yapılan haberde ayrıca, deniz kuvvetlerinin, Ankara'nın en büyük denizaşırı askeri üssünün bulunduğu Somali'de bir Türk sondaj gemisine eşlik etmek üzere konuşlandırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm bu askeri hamleleri, Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Batılı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltarak, yerli üretimi desteklemek için hayata geçirdiği aktarıldı.

Haberde, Türkiye'nin 20 yıl yıl önce büyük ölçüde ABD/NATO tarafından sağlanan ekipmanlara bağımlı olduğu ancak bugün ise yaklaşık yüzde 75-80 oranında yerli bileşenler ile ordunun ihtiyaçlarının karşılandığı dile getirildi.