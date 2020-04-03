03 Nisan 2020 Cuma 13:08 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 13:08

Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16’nın ‘Yunan hava sahasında’ kovalandığı iddia edildi. Ege Denizi üzerinde keşif uçuşları, bir Frontex operasyonu olan “Aegean 2020” kapsamında yapılan bir uygulama.

Frontex, Avrupa’nın başka bölgelerindeki görevlerinin kapsamını, koronavirüs salgını nedeniyle küçültmüş ya da görevi tamamen iptal etmiş olmasına karşı “Aegean 2020” korona krizi öncesinde olduğu gibi devam ediyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Almanya’nın; İtalya, İspanya, Bulgaristan ve Arnavutluk’taki Frontex görevlerine verdiği desteği şimdilik durdurduğu ve tamamen Yunanistan’daki Frontex görevine odaklanıldığı bildirildi.

Almanya, Yunanistan-Türkiye sınırında güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayan Frontex görevine, federal ve eyalet emniyet birimleri ile gümrük idaresinden toplam 82 polis ile katkı sağlıyor.