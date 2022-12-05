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Savunma

Türk F-16'ları nefesleri kesecek!

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan iş birliği kapsamında F-16 savaş uçaklarını da içeriyor. Bu bağlamda Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı'na Türk Hava Kuvvetleri'nden F-16 savaş uçakları katılıyor.

IHA5 Aralık 2022 Pazartesi 23:01 - Güncelleme:
Türk F-16'ları nefesleri kesecek!
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Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 savaş uçakları Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilecek olan Birleşik Müşterek Tatbikatı'nda nefesleri kesecek.

Azerbaycan'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı'na Türk Hava Kuvvetleri'nden F-16 savaş uçakları katılıyor.

TÜRK F-16'LARI NEFESLERİ KESECEK

Azerbaycan ile Türkiye arasında askeri alanda imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde iki ülkenin katılımıyla Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı icra ediliyor. Başkent Bakü, Cebrayıl ve İmişli bölgelerinde savaş ve özel amaçlı istihkam teçhizatları ile hava araçları kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatta, Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı birliklerinden personeller ve Türk Hava Kuvvetleri'nden F-16 savaş uçakları katılıyor.

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