Türk F-16'larından Irak'ta derin taarruz

15 Nisan 2020 Çarşamba 15:12 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:12

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü (AJÜ)’nden havalanan Türk Hava Kuvvetleri (TurAF) Komutanlığı’na ait F-16 Fighting Falcon tipi savaş uçakları, Türkiye-Irak sınırına 70 kilometre uzaklıkta bulunan Warte kasabasındaki PKK terör örgütüne ait hedeflerini vurdu.

Bugün saat 11:00-11:30 sularında gerçekleştirilen bombardıman ile terör örgütünün muhabere organlarına büyük bir darbe vuruldu.

SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre ayrıca, F-16 savaş uçakları tarafından yapılan bombardıman sonucu imha edilen sözde karargahta, çok sayıda PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.