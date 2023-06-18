Türk harikası! Komşu markaja aldı: Bir özelliğine dikkat çektiler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni ALTAY Tankı, geçtiğimiz ay Sakarya Arifiye'de düzenlenen törenle testlerin tamamlanması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Yeni ALTAY Tankı, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırılarak modern muharebe ortamının koşullarına uygun hale getirildi.

Türkiye'nin savunma sanayiine oldukça ilgi gösteren Yunan basınının da gündemi son zamanlarda ALTAY oldu.

Yunanistan'ın savunma sanayii araçlarını anlatan flight.com "Türk ROKETSAN, M60 tankını tanıttı" başlıklı bir haberine yer verdi. Haberde, ALTAY'ın test sürüşlerine başladığından bahsedildi.

ALTAY'ın teknik özelliklerinden bahseden gazete 'ilginç olduğunu düşündüğü bir noktaya' da değinerek "İlginçtir ki top için otomatik bir yükleme mekanizmasında da bahsediliyor. Kulenin arka kırmı, mermilr için bir depo olarak ve muhtemelen onları patlamaya karşı korumak amacıyla kare şeklinde yapılmış" denildi.

Normal M60 tanklarına göre ALTAY'ın kulesinin bir buçuk ton daha düşük olduğuna dikkat çeken gazete, bunun tankın çevikliği için bir avantaj olduğunu da ifade etti.

Pro News'in de gündeminde ALTAY vardı. Yüzler Türk M60A3'ün nasıl yükseltiği soruldu.

Haberde aynı zamanda ROKETSAN'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara da yer verildi.

Bir diğer Yunan gazetesi Pentapostagma ise Yunan Abrams tanklarının Türkiye'yi 'korkuttuğunu' iddia etti.

Haberde, Türkiye'nin tanklarını modernizasyon yoluyla geliştirdiğinden bahsderken "Türk şirketi özellikle pasif ve arka zırhın yanı sıra lazer sistemlerinin varlığı ile tankın savaş alanındaki beka kabiyiletini önemli ölçüde artıracağını ifade ediyor" denildi.

Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni ALTAY'ın önemli bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması dikkat çekti. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilmesi hedeflendi.

Yeni ALTAY'da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.

Ayrıca Yeni ALTAY Tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve her türlü ortamda askerlerimiz komutanlarının kontrolünde modern, etkin ve ferdi seviyeden başlamak üzere eğitimlerini pekiştirecekler.

Öte yandan, sadece atış performansı ile hareket kabiliyeti performanslarının geliştirilmesine yönelik üretilmiş olan iki adet ön prototip tankları ile halihazırda devam eden testler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 200'den fazla atış icra edildi ve binlerce kilometre değişik hava ve arazi koşullarında dayanıklılık testleri Ön Prototip ALTAY Tankları ile icra edildi.

Altay tankının tüm konfigürasyonlarında kullanılabilecek bu zırh sistemindeki yeni nesil teknolojiler, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki diğer tanklara da uyarlanabilecek. Söz konusu teknolojilerin ilerleyen aşamada insansız kara araçlarında kullanımı da hedefleniyor.

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konu ile ilgili "Savunma sanayideki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra milli muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İHA/SİHA, Kızılelma da savunma sanayideki çalışmaların içinde. Bu alanda ciddi bir atılım, gelişme, mücadele var. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve milli üretebilecek kapasiteye ulaşacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

Yunan basının gündeme getirdiği ALTAY'da da kullanılan yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Modüler Zırhlı Kule birkaç gün önce Türk ordusunun hizmetine girdi. ROKETSAN'ın yaptığı paylaşımda Modüler Zırhlı Kule'ye ait görüntüler de yer aldı.

İlk üretilen ALTAY'da kullanılan Almanya menşeili güç grubunun seri üretim fazında verilmemesi tankın uzun bir süre üretilememesine yol açtı. BMC Savunma bu süre içerisinde yeni güç grubu arayışlarını sürdürürken tankın değişen saha koşullarına geri kalmaması için bir dizi geliştirme faaliyeti yürüttü. Bu kapsamda Yeni ALTAY'a eklenen yeni kabiliyetler şunlar;

Aktif Koruma Sistemi (AKKOR)

Geliştirilmiş Zırh

Yenilenen Atış Kontrol Sistemi

Yenilenen Araç Kontrol Sistemi

Güç Grubu (Güney Kore)

Yeni ALTAY'da bu yenilikleri hayata geçirilirken aynı dönemde ithal edilen pek çok parçanın yerlileştirme çalışması da gerçekleştirilmiş / gerçekleştiriliyor.