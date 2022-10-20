''Türk İHA'ları en iyisi''... Elon Musk'tan dikkat çeken açıklama

Gündeme dair açıklamalarıyla sık sık tartışma yaratan Elon Musk, Rusya-Ukrayna harekatında insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına değindi.



"Katil drone'lar, Ukrayna'da üstünlük için yarışıyor" başlıklı AP haberini Twitter hesabından paylaşan Tesla ve SpaceX CEO'su, "I. Drone Savaşı" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK İHA'LARI EN İYİSİ" YORUMU

Musk bunun ardından gelen "Türk İHA'ları en iyisi diyorlar, Tesla da İHA üretecek mi?" sorusuna, şu cevabı verdi: Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır

SAVAŞTA İHA'LAR ETKİN OLARAK KULLANILIYOR

Rusya ile Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan harekatta İHA'lardan fazlasıyla yararlandı. Kremlin, İran üretimi Shaded-136 tipi İHA'larla Ukrayna'da kamikaze saldırılar düzenliyor. ABD ise, Ukrayna'ya "Phoenix Ghost" adlı kamikaze İHA'ları gönderdi. Ukrayna ayrıca, Türk İHA'sı Bayraktar TB2'leri kullanıyor.