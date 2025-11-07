İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2121
  • EURO
    48,851
  • ALTIN
    5429.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türk kalkanı, F-35'leri plan dışına attı! 3 ülkeden Rus tehdidine yeni önlem
Savunma

Türk kalkanı, F-35'leri plan dışına attı! 3 ülkeden Rus tehdidine yeni önlem

Türk savunma sanayii, geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle Avrupa'nın güvenlik doktrininde stratejik konumunu güçlendiriyor. Polonya ve Romanya, Rusya'dan gelen tehditler karşısında hava savunmasını güçlendirmek için Türk yapımı MEROPS karşı-dron sistemlerini konuşlandıracak. Söz konusu sistem F-35 uçağının uçuşundan çok daha düşük maliyetle insansız hava araçlarını (İHA) tespit edip etkisiz hale getiriyor. ASELSAN tarafından üretilen sistemin Polonya ve Romanya'nın yanı sıra Danimarka'da da kullanılacağı bildirildi.

IHA7 Kasım 2025 Cuma 12:13 - Güncelleme:
Türk kalkanı, F-35'leri plan dışına attı! 3 ülkeden Rus tehdidine yeni önlem
ABONE OL

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Polonya ve Romanya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan gelen tehditler karşısında savunmasını güçlendirmek için Türk yapımı MEROPS karşı-dron sistemlerini konuşlandıracağını bildirdi.

AP'ye konuşan NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı Operasyonlardan Sorumlu Kurmay Başkan Yardımcısı Albay Mark McLellan Merops karşı-dron sistemlerinin kendilerine İHA'ları son derece hassas bir şekilde tespit etme yeteneği kazandırdığını söyledi.

Albay Mark McLellan "Merops, F-35 uçağını havalandırarak roketle söz konusu İHA'yı vurmak yerine, çok daha düşük bir maliyetle onları tespit edip etkisiz hale getirebiliyor" şeklinde konuştu.

ASELSAN ÜRETTİ

Türk savuma sanayi şirketi ASELSAN tarafından üretilen Merops İHA tespit ve imha sistemi olup, İHA'ları yüksek hassasiyetle tespit edebiliyor ve konum bilgilerini diğer kara ve hava birimlerine aktararak düşürülmelerine imkan sağlıyor. Merops karşı-dron sistemleri Polonya ve Romanya'nın yanı sıra Danimarka'da da kullanılacak.

Polonya ve Romanya hava sahası geçtiğimiz Eylül ayında Rus İHA'ları tarafından ihlal edilmiş, Polonya 21 Rus İHA'sını düşürdüğünü açıklamıştı. Öte yandan Polonya, Avrupa Birliği'nin geliştireceği "dron duvarını" beklemeden 2026 yılının ikinci çeyreğinde Hornet-Polskie Drony şirketi aracılığıyla dron üretimine başlayacağını duyurdu.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.