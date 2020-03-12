İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2203
  • EURO
    7,0297
  • ALTIN
    330.483
  • BIST100
    100966
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ABD'li dergi hayran kaldı: Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Savunma

ABD'li dergi hayran kaldı: Türk ordusu bir SİHA süper gücü

ABD sağının önemli dergisi The National Interest Türk SİHA'larını mercek altına aldı. Dergi Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında kullanılan yerli SİHA'larla Türkiye'nin sınıf atladığını belirtti.

12 Mart 2020 Perşembe 08:16 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 08:16
ABONE OL

ABD'nin önde gelen politika ve savunma dergilerinden The National Interest, Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan yerli SİHA'larla Türkiye'nin savunma sanayiinde ‘sınıf atladığı'nı vurguladı.

ABD’de ağırlıklı olarak Cumhuriyetçilerin yer aldığı sağ kanadın sesi olarak bilinen The National Interest Dergisi, Bahar Kalkanı Harekatı’nda kullanılan SİHA’ları överek Türkiye’nin bu alanda büyük bir başarıya imza attığını ifade etti. Türk SİHA’larının saldırılarında Rus yapımı hava savunma araçlarının bile yok edildiğine dikkat çekildi. Charlie Gao imzalı yazıda “Türkiye’nin ordusu bir SİHA süper gücü mü” başlığı kullanılarak “En azından şunu biliyoruz ki bu silahlar çok ciddi zarar verebiliyorlar” denildi.

ABD’DEN DAHA İYİ

Türkiye’nin SİHA’larda MAM-L füzesi kullandığını ve bunun ABD’nin AGM-114 Hellfire füzelerini geride bıraktığı ifade edildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin MAM-L füzeleri, helikopterler ve SİHA’larda benzer şekle sahip duran ABD Hellfire füze çeşitlerinin aksine SİHA’lara özel olarak yeniden dizayn edilerek rakibini bir seviye aştı.”

RUS SAVUNMASINI KIRDI

Yazıda, “Türkiye’nin SİHA’larının çok sayıda Rus yapımı – Suriye’nin kullandığı hava savunma araçlarını yok ettiği haberleri geliyor. Her ne kadar Rus kaynakları bu konuda ihtilaflı olsa da Türk SİHA’larının diğer hedefleri yok ettiği yönündeki bilgiler su götürmez bir gerçek” ifadeleri yer aldı.

FÜZELER DE ÖVÜLDÜ

MAM-L füzesinin Türk anti tank füzesi olan L-UMTAS’tan türetilerek elde edildiğinin ve bunun büyük bir başarı olduğunun altını çizen Charlie Gao, Roketsan firmasının daha ince ve uzun, sabit kanatlı mini akıllı mühimmat füzesi olan MAM-C üzerinde çalıştığının altı çizildi. 

(Akşam) 

Down sendromlu Petek bedensel engelli annesinin eli ayağı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı
30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi
İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi

İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi
ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.