Türk savunma sanayi atağa geçti: 20'den fazla ülkede kullanılıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina'nın geliştirdiği platformlar 20'den fazla ülkede kullanılıyor. NATO üyesi 2 ülke tarafından da tercih edilen araçların yeni ülkelerin kullanımına sunulmasına yönelik görüşmeler devam ediyor.

Bu başarının arkasında araçların muharebe sahasındaki yüksek performansının yanı sıra özellikle yerli üreticilerle oluşturulan güçlü tedarik stratejisinin önemli payı bulunuyor.

Nurol Makina hayata geçirdiği tedarik zinciri stratejisi ile tasarım, üretim, kalite, planlama, tedarik, yardımcı sanayi değerlendirme ve geliştirme, ürün destek fonksiyonlarının tamamını bütünleştiren bir yapı oluşturdu.

Bu kapsamda, ürünü kaynağından tüketim noktasına proje ihtiyaçları doğrultusunda optimum zaman ve maliyette getiren etkili bir tedarik zinciri küresel anlamda müşteri beklentilerini karşılıyor. Bunun beraberindeki stratejik planlamayla da uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısıyla organizasyonel rekabet avantajı elde ediliyor.

Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi ile yenilikçi ürün ve çözüm geliştirme kabiliyeti dahilinde talep ve tedarik süreçleri arasındaki etkileşim arttırılarak entegrasyonun sağlanması, müşteri talebinin en uygun maliyetlerle ve en etkin biçimde karşılanması hedefleniyor.

Bu sayede daha yüksek müşteri memnuniyeti, lojistik maliyetlerin düşmesi, verimlilik ve kapasite artışı, teslimat performansında artış, tedarik çevrim süresinde azalış, üretimde devamlılık, pazardaki ani değişimlere karşı kazanılan direnç ve yerel/küresel risklerin etkisinin düşük olması, toplam maliyetlerde azalma ve tedarik zinciri yeteneğini geliştirme gibi kazanımlar elde ediliyor.

TEDARİKÇİLERİN YETENEKLERİ GELİŞTİRİLİYOR



Nurol Makina söz konusu kazanımları elde edebilmek için "tedarik zinciri yetenek geliştirme stratejileri" uyguluyor. Birlikte çalışılan tedarikçiler teknoloji transferi ve stratejik işbirliktelikleriyle geliştiriliyor, yetkinlikleri artırılıyor. Kritik sorumluluklar üstelenen firmalara yönlendirme yapılırken, ihtiyaç duyulan alanlarda altyapılar güçlendiriliyor ve yatırım kararları alınıyor.

Tedarik zinciri ile ilintili tüm faaliyetler izleniyor ve teknolojik gelişimler doğrultusunda hızlı uyarlamalar yapılıyor.

Nurol Makina, Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi sayesinde Türkiye'de 5 coğrafi bölge, 17 il ve 10 ülkeye yayılmış tedarikçi ağıyla sürdürülebilir ve verimli bir hizmet sunuyor.

Uluslararası bir marka haline gelme hedefine büyük katkı veren bu yaklaşım, sağladığı yüksek memnuniyet düzeyiyle Türk zırhlı araçlarının çok farklı coğrafyalarda ilgi görmesini sağlıyor.