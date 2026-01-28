Türk savunma sanayi durdurulamıyor! 1 milyar doları geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraki SSTEK'in 10'uncu kuruluş yıl dönümü, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan, törendeki konuşmasında, kurumun 10 yıllık süreçte savunma sanayisinde kritik teknolojilere odaklanan stratejik bir yatırım modeline dönüştüğünü vurguladı.

SSTEK'in "Geleceğin Savunma Teknolojileri İçin Bugünden Yatırım" vizyonuyla hareket ettiğini belirten Baylan, yerli ve milli imkanları geliştirmek amacıyla yeni şirketler kurduklarını ve mevcut yapılara sermaye desteği sağladıklarını dile getirdi.

Baylan, yatırım süreçlerinin SSTEK öz kaynaklarının yanı sıra Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Fonu (YİTF) üzerinden yürütüldüğünü, kuruluşlarından bu yana 1215 firma ile temas kurarak 26 stratejik yatırımı hayata geçirdiklerini bildirdi.

CİRO VE ŞİRKET DEĞERLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Kurumun finansal verilerine ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Baylan, şöyle konuştu:

"Savunma Sanayii Başkanlığımızın destekleri ve yönlendirmesiyle SSTEK'in finansal ölçeği de son yıllarda güçlü bir ivme yakalamıştır. 2023 yılında 79 milyon dolar seviyesinde olan ciromuz, 2025 yılında 1 milyar doları geçmiştir. SSTEK olarak bu ekosistemdeki sorumluluğumuzun verdiği bilinçle, kritik ve yüksek teknoloji gerektiren alanlarda yerli ve milli çözümler geliştirilmesini, milli kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını ve üretim altyapısının sürdürülebilir hale getirilmesi için şirketlerimizi desteklemeyi esas alıyoruz."

AR-GE VE FİKRİ MÜLKİYET ODAKLI BÜYÜME

Suat Baylan, 2023-2025 döneminde AR-GE yatırımlarının yüzde 175 oranında artarak 5,6 milyar lira seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bu çalışmaların fikri mülkiyet alanındaki yansımalarına değinen Baylan, iştiraklerin 42 marka tescili, 69 patent, 2 faydalı model ve 1 endüstriyel tasarım ürettiğini, portföydeki şirketlerin yürüttüğü toplam proje sözleşme sayısının 100'e, toplam bedelin ise 250 milyon dolar seviyesine ulaştığını açıkladı.

Yatırımların istihdama katkısını vurgulayan Baylan, 2017 yılında iştiraklerle 33 olan toplam çalışan sayısının bugün 1648'e yükseldiğini ifade etti. Baylan, bu artışın sadece sayısal bir büyüme olmadığını, aynı zamanda savunma sanayisindeki yetkin insan kaynağının sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde artık dışa bağımlılığı değil, dünya ihracat sıralamasında ilk sıralarda yer almayı konuştuğunu vurgulayan Baylan, SSTEK'in dış ticaret faaliyetlerine büyük ivme kazandırdıklarını söyledi.

Baylan, önümüzdeki dönemde yeni hizmet binasında, hem fon kapsamında hem de öz kaynaklarla daha büyük ölçekli yatırım hamlelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Törende Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) Genel Müdürü Elif Emirli Altuğ, BEAM Teknoloji CEO'su Mehmet Çakır, Simularge Kurucu Ortağı ve CEO'su Dr. Büryan Turan, DT Cloud CEO'su Tolga Dinçer, NESA Havacılık Genel Müdürü Nebi Erdem, FiberLAST Yönetim Kurulu Başkanı Koray Eken ve Qubitrium ARGE Takım Lideri Alper Özülker birer sunum yaptı.

Program sonunda SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan, SSB Başkanı Haluk Görgün'e 10. yıl anısına iştiraklerin ürettiği ürünlerinin maketleriyle oluşturulan hediyeyi takdim etti.

Ayrıca SSTEK'e katkı veren temsilcilerine ödül verildi. Firma yetkilileri ödülünü Görgün'ün elinden aldı.