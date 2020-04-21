Türk savunma sanayi firmasına İngiltere'den prestijli ödül!

21 Nisan 2020 Salı 17:16 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 17:16

FNSS, British Safety Council tarafından bu sene 62’ncisi düzenlenen ve iş sağlığı güvenliği (İSG) sektörünün ilk ve en prestijli ödüllerinden biri olan Uluslararası İş Güvenliği Ödülüne layık görüldü.

Ödül almaya hak kazanan tüm şirketlerin 11 Mart’ta açıklandığı programın, 29 Mayıs’ta, Londra Grosvenor House Otelinde düzenlenmesi planlanan uluslararası ödül töreni ileri bir tarihe ertelendi.

FNSS, İSG’yi kurum kültürü olarak ele alması, üst yönetimin güvenlik taahhüdü, İSG süreçlerine yönetsel seviyede olmayan çalışan katılımının sağlanması, etkin değişim yönetimi yapılabilmesi, sağlık, güvenlik ve iyilik halini bir arada tutarak çalışanı koruma prensibi, İSG hedefleri ve riskleri kontrol altına alma yöntemleri konularındaki uygulamaları ile bu ödüle hak kazandı.

FNSS, İSG kültürünün ve bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmaların küresel ölçekte değerlendirilebilmesi amacıyla bu yıl ilk defa ödüle başvurdu. Sürdürülen faaliyet ve iyileştirmelerin bir sonucu olan bu ödül, hedeflenen gelişmeler için bir araç niteliği taşırken, sağladığı motivasyon ile güvenlik kültürünün geliştirilerek sürdürülebilirliğini sağlama konusunda atılan önemli bir adım oldu.

Uluslararası bir platformda, iyi ve etkin bir iş sağlığı güvenliği ve iyilik hali taahhüdü gösteren firmalara verilen bu ödül, FNSS İSG kültürünü, diğer bir değişle tüm FNSS çalışanlarının bu konuda göstermiş oldukları özverili çalışmalarını taçlandırmış oldu.