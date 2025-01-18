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Savunma

Çelik Kubbe için heyecanlandıran gelişme: Tam başarı sağlandı

HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi, kızılötesi arayıcı başlığıyla gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Başarılı test atışını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün sosyal medya hesabından paylaştı.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Çelik Kubbe için heyecanlandıran gelişme: Tam başarı sağlandı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin göz bebeği HİSAR-O hava ve füze savunma sisteminin, seri üretim atışlı testlerinden birini daha başarıyla tamamladığını ifade etti.

Bu başarının Türk savunma sanayisinin seri üretim kabiliyetlerini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurdu. Bu gurur verici başarıda emeği geçen başta ASELSAN, ROKETSAN ve Başkanlığımız personeli olmak üzere, tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ederiz. Ülkemizin savunma teknolojilerindeki yükselişi her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor."

ROKETSAN'DAN AÇIKLAMA

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ROKETSAN, başarılı atışı şu ifadelerle duyurdu:

HİSAR'ların gözü her tehdidin üzerinde!

HİSAR-O kızılötesi arayıcı başlığı ile gerçekleşen test atışında hedefini tam isabetle vurdu.

Çelik Kubbe'mizin gücü, güveni, sağlam kalesi olmaya devam edeceğiz!

HABERİN VİDEOSU

  • HİSAR-O hava savunma
  • füze savunma sistemi
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  • savunma haberleri
  • HİSAR-O
  • ROKETSAN

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