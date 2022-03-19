Türk savunma sanayisi yurt dışında yeniden kapsamlı tanıtımlara başlıyor

AA 19 Mart 2022 Cumartesi 11:03 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:03

Bu yıl için 4 milyar dolar tutarında ihracat hedefleyen Türk savunma sanayisi, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir fuara "milli katılım" sağlayacak. 21-23 Mart'ta Doha'da düzenlenecek DIMDEX 2022'ye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği desteğiyle 32 firma katılacak.

DIMDEX 2022'de Türkiye'den Anadolu Tersanesi, Ares Tersanesi, Armelsan, ASELSAN, ASFAT, BİTES, BMC (Barzan Holding) Dearsan, Desan Tersanesi, Dorçe, Electroland, Esetron Savunma, Fora Savunma, HAVELSAN, HOYTEK, HTR, İşbir Elektrik, MENSAN, Meteksan Savunma, MKE AŞ, Nurol Makina, Öztek Tekstil, REPKON, ROKETSAN, SAHA İstanbul, SDT, Simsoft, STM, TAIS, Titra Teknoloji, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Yonca Onuk boy gösterecek.

Fuarda, Körfez ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara Türk savunma sanayisi firmalarınca üretilen ürünler ve hizmetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen deniz sistemleri, insansız çeşitli kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünlerinin tanıtım ve sunumları yapılacak. Türk resmi delegasyonunca fuara katılım sağlayan ülke delegasyonları ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

DIMDEX Fuarı'na 17 ülkeden 167 firma katılım sağlayacak.

- YENİ PROJE VE İŞ BİRLİKLERİNE KAPI ARALANACAK

Teknolojisi ve kalitesiyle kendisini ispatlayan Türk savunma sanayisi, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünya çapında pek çok ülkeyle iş birliği projeleri ve ortak girişim modellerini hayata geçiriyor.

Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu, askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliğinin çeşitlendirilmesi, tatbikat, eğitim ve öğretim vasıtasıyla savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı kurularak Katar Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçlenmesinde önemli katkılarda bulunuldu.

DIMDEX 2022 Fuarı'nın Katar ve bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin pekiştirilmesi yönünden önemli bir platform olduğu değerlendiriliyor.

Fuarın, Türk firmalarıyla katılım sağlayacak ülkeler arasındaki iş birliği potansiyelinin yeni projelerle geliştirilmesi ve derinleştirilmesinde zemin oluşturması hedefleniyor.

Türk Milli Pavyonu'nda başta Katar askeri yetkilileri olmak üzere fuar katılımcılarına savunma sanayisi ve ileri teknolojik kabiliyetlere ilişkin bilgi sunulacak ve iş birliği imkanları değerlendirilecek. Türk firmalarının DIMDEX 2022 fuarına sağladığı yoğun katılım ve gösterdiği ilgi, Katar ile iş birliğine verilen önemi ortaya koyuyor.