Yılın ilk yarısını ihracat rekoruyla kapatan Türk savunma sanayisi, 2023'ün geri kalanında da yeni rekorlara hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinin genel müdürleri, Anadolu Ajansının 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda devam eden TEKNOFEST Ankara'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Görgün, bu yıl 3 büyük ilde TEKNOFEST düzenleme kararı aldıklarını anımsatarak, İstanbul ve Ankara'yı İzmir'in izleyeceğini söyledi.

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayan TEKNOFEST'in hem açık hem kapalı alan etkinliklerinin inanılmaz bir ilgiyle takip edildiğini vurgulayan Görgün, TEKNOFEST yarışmalarına katılımın da geçmiş yıllara göre çok büyük bir artış gösterdiğini bildirdi. Görgün, yarışmalara başvuran takım sayısının yaklaşık 350 bin, yarışmacı sayısının 1 milyona ulaştığını kaydetti.

Etimesgut Havaalanı pistinin 1,7 kilometre olduğunu, alanın sağında ve solunda firmalar, katılımcılar ile TEKNOFEST paydaşlarının bulunduğunu anlatan Görgün, şöyle konuştu:

"Bir taraftan firmalar ziyaretçilerle kendi düzenlediği etkinlikleri paylaşırken diğer taraftan da yarışmacılar yarışma sırasında tasarladıkları, geliştirdikleri ürünleri sergiliyor. Tabii vazgeçilmezimiz bir de hava gösterileri var. Burada 'milli kanatlarımız' gösteriler yapıyorlar. Burada yaklaşık 37 bin metrekare kapalı alan var, toplam alan 200 bin metrekare. Çok büyük bir planlama yapıldı. TEKNOFEST çok da güzel geçiyor. Yeni rekorlar gelebilir diye değerlendiriyorum."

Görgün, Türk savunma sanayisinin son dönemdeki ihracat başarıları ve sektörün bu yılki hedeflerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bu sene dolu dolu gidiyoruz. Platformlarımız ağırlıklı olarak ihraç edilmeye başlandı. Hem platformlar, platformların içinde kullanılan alt sistemler, ayrı ayrı ihraç edilen ürünlerimiz de var. Yılın ilk yarısını bir rekorla tamamlamıştık, şimdi üçüncü çeyreğin başka bir rekorla tamamlanmasını ve yıl sonunda da hedeflediğimiz bir rakam var, bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Ürün çeşitliliği ve ihraç ettiğimiz ülke sayısı bakımından da ilerliyoruz, önümüzdeki günler çok güzel müjdeli ihracat haberlerine gebe."

Görgün, Türk savunma sanayisinin çok geniş bir katılımla festivalde yerini aldığını dikkati çekerek, tüm Ankaralıları TEKNOFEST'e davet etti.

- "TÜRKİYE İHRACATTA DEVRİM YAPIYOR"

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil de "Türkiye ihracatta devrim yapıyor. Bu yıl inşallah 6 milyar doları göreceğiz. TUSAŞ özelinde 1 milyar doları görüyoruz. Artık savunma sistemlerimiz her yerde geçerli. Allah işlerimizi hayırlı kılsın." dedi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise TEKNOFEST'in Türk savunma sanayini tek vücut olarak göstermek için çok önemli olduğunu söyledi.

Festivalin 7'den 70'e herkesi, bütün firmaları buluşturduğunu dile getiren Güleryüz, "Hep beraber halkımızda biraz daha fazla heyecan yaratabilmek için, onların ilgilerini çekebilmek için, biraz da gurur duyabilmeleri için çok yoğun şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da TEKNOFEST Ankara'nın büyük bir sürpriz yaptığını, dev katılımcı kitlelerinin festivale geldiğini belirtti.

"Daha iyisini İzmir'de bekliyoruz" diyen Nacar, festivalin kendilerine de büyük heyecan verdiğini vurguladı. Nacar, genç insan kaynağının yetişmesi açısından TEKNOFEST'in öneminin her geçen yıl daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

- "DAHA İLERİLERE TAŞIYACAĞIZ"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise TEKNOFEST'te Milli Teknoloji Hamlesi'ne milletin nasıl sahip çıktığının görüldüğünü ifade etti.

ASELSAN'ın "savunma sanayisi liginde" dünyanın 47'nci büyük şirketi haline geldiğine dikkati çeken Akyol, "Daha yukarılara çıkarmak için yeni neslin, çocuktan, gencinden bu çalışmalara erken yaşta katılıyor olması çok kıymetli. Bu vizyonla bu çalışmaları destekliyoruz. Hep beraber gençlerimiz, çocuklarımızla ASELSAN'ı, Türk savunma sanayisini, Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde daha ilerilere taşıyacağız. Bu ortam, bu katılım hepimize gurur veriyor." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de TEKNOFEST'in her sene yeni bir motivasyon ve heyecanla devam ettiğini bildirdi. İkinci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizin, çocuklarımızın TEKNOFEST'teki enerjileri bize de enerji veriyor. Buradaki enerji, buradaki yapıcılık, bir amaç uğruna birleşme, takım çalışmaları aslında bizim savunma sanayimizin gelecekte ihtiyaç duyduğu güç, enerji ve insan kaynaklarının garanti altına alındığının en önemli göstergesi. Sayın Başkanlığımızın önderliğinde bizler de savunma sanayisi kuruluşları olarak elimizden geldiğince çocuklarımızın çalışmalarını desteklemeye ve biraz da yardımcı olarak daha üst seviyelere, daha üst başarıla ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Her sene artan heyecan, her sene artan ilgi aslında TEKNOFEST'in de çok doğru yolda olduğunun bir göstergesi."

- "GELECEK ADINA ÜMİT VERİCİ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ise Ankara'da tatile, yoğun sıcağa rağmen gençlerin yüksek ilgisinin gelecek adına kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya da "TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi'ne gençlerimizin ilgisini oluşturma noktasında çok önemli, çok ciddi, çok güzel bir faaliyet. Çok ciddi bir ilgi görüyor. İnşallah daha büyük ilgiyle, daha büyük odakla, başarılı bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş ise "Savunma sanayisi büyük problemler çözüyor, teknolojik problemler. Aslında TEKNOFEST de büyük bir platform. Gelecekte gençlerimizin büyük problemleri çözmesini bekliyoruz. Büyük problemleri çözmesini beklediğimiz gençlere bugün büyük fırsatlar sunmak lazım. TEKNOFEST de böyle bir platform. Onlar bizi motive ediyor, biz onlardan ilham alıyoruz. İnşallah devamı gelecek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar da "Böyle bir günde gençleri, yaşıtlarımızı, büyüklerimizi Ankara'da teknoloji için bir araya topladığımız için gurur duyuyoruz. İnşallah daha güzellerini daha iyilerini de yapacağız. Gelen herkese hoş geldin demek isterim. Gelmeyen büyüklerimizi, kardeşlerimizi, evlatlarımızı da buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.