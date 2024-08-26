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Savunma

Türk savunma sanayisinden Endonezya çıkarması! Görgün: Tarihi bir ana tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz

Türk savunma sanayisi, Endonezya'nın Cakarta şehrinde bir takım anlaşmalara imza attı. Ziyaret ve imzalanan anlaşmalar hakkında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Bugün, Endonezya'nın Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Sayın Prabowo Subianto'nun değerli katılımıyla gerçekleştirilen tarihi bir ana tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz.' dedi.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 15:58 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisinden Endonezya çıkarması! Görgün: Tarihi bir ana tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğindeki Türk savunma sanayisi temsilcileri, savunma sanayisi alanında stratejik anlaşmalara imza atmak üzere Endonezya'nın Cakarta şehrini ziyaret etti.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, SSB koordinasyonunda gerçekleşen ziyarette, Türk savunma sanayisi firmaları, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun katılımı ile yerel ortakları ve son kullanıcılarıyla önemli anlaşmalara imza attı.

Ziyaret ve imzalanan anlaşmalar hakkında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bugün, Endonezya'nın Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Sayın Prabowo Subianto'nun değerli katılımıyla gerçekleştirilen tarihi bir ana tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye ve Endonezya arasındaki güçlü bağların bir yansıması olarak bugün bir dizi imza törenine katılarak, lider savunma sanayisi firmalarımızın yerel ortakları ve son kullanıcılarıyla yaptıkları önemli anlaşmaların bir parçası olduk." ifadelerini kullandı.

Görgün, başkanlık koordinasyonunda savunma sanayisi alanında imzalanan stratejik anlaşmaların iki ülke arasındaki işbirliğinin somut projelere dönüşmesi adına büyük bir adım teşkil ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sözleşmelerin, Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara imza atmamıza zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Türk savunma sanayisi, yenilikçi çözümler üretme kapasitesiyle dünya çapında tanınırken, Endonezya ile bu işbirliğinin gücünü daha da artırma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu anlaşmaların, sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz. Bu önemli işbirliğinin Türkiye ve Endonezya'ya hayırlı olmasını diliyor, gelecekte savunma sanayiinde daha büyük ve başarılı projelere imza atacağımıza olan inancımızı yineliyoruz. Bugün attığımız bu adımlar, geleceğin büyük başarılarının habercisidir."

Gerçekleşen imza töreni kapsamında, ASELSAN; SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, CENK 4 Boyutlu Arama Radarı, Top Atış Kontrol Sistemi ve Füze Veri Bağı, ROKETSAN ise SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, ÇAKIR Seyir Füzesi ve MAM-L Mini Akıllı Mühimmat ile ilgili stratejik anlaşmalar imzaladı. Ayrıca insansız su üstü araçları, tank modernizasyonu ve füze sistemlerinin bakımı ile ilgili önemli mutabakat zaptları da imzalandı.

  • savunma sanayii
  • Endonezya Cakarta
  • Haluk Görgün

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