Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor.

NEXT Sosyal hesabından paylaşım yapan Baykar, katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB3 ile yapılan yeni test görüntülerini paylaştı.

TB3'ten atışı yapılan KEMANKEŞ hedefi tam isabetle vurdu. Paylaşımda, "Atış ve Mühimmatlı Görsel Dalış Testi. Tam İsabet" ifadeleri kullanıldı.

KEMANKEŞ FÜZESİ

KEMANKEŞ 1, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'larından atılabilmektedir. 20 dakika havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterir. Ayrıca yapay zekâ destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş yapabilmektedir.

Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahiptir. Gece ve gündüz şartlarında görev yapabilen KEMANKEŞ 1, barındırdığı Anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmez.

KEMANKEŞ 1, tüm görüş hattı haberleşmesini bağlı olduğu platform ile sağlar. Böylece elde ettiği tüm telemetri bilgilerini ve kamera görüntüsünü platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek verilerin takibini mümkün kılar.

Anadolu'daki ilk üretim üssü kuruluyor

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet

Petrol akışı resmen başlıyor: Heyecanlandıran Türkiye açıklaması