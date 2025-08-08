İSTANBUL 30°C / 23°C
  Türk savunma sanayisine yeni güç çarpanı! KEMANKEŞ'ten hedefe tam isabet
Savunma

Türk savunma sanayisine yeni güç çarpanı! KEMANKEŞ'ten hedefe tam isabet

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi KEMANKEŞ 1, Bayraktar TB3'ten yapılan atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Gece-gündüz görev yapabilen, elektronik karıştırmalardan etkilenmeyen füze, Türk savunma sanayiinde yeni bir güç çarpanı olacak.

HABER MERKEZİ8 Ağustos 2025 Cuma 20:08 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisine yeni güç çarpanı! KEMANKEŞ'ten hedefe tam isabet
Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor.

NEXT Sosyal hesabından paylaşım yapan Baykar, katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB3 ile yapılan yeni test görüntülerini paylaştı.

TB3'ten atışı yapılan KEMANKEŞ hedefi tam isabetle vurdu. Paylaşımda, "Atış ve Mühimmatlı Görsel Dalış Testi. Tam İsabet" ifadeleri kullanıldı.

KEMANKEŞ FÜZESİ

KEMANKEŞ 1, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'larından atılabilmektedir. 20 dakika havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterir. Ayrıca yapay zekâ destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş yapabilmektedir.

Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahiptir. Gece ve gündüz şartlarında görev yapabilen KEMANKEŞ 1, barındırdığı Anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmez.

KEMANKEŞ 1, tüm görüş hattı haberleşmesini bağlı olduğu platform ile sağlar. Böylece elde ettiği tüm telemetri bilgilerini ve kamera görüntüsünü platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek verilerin takibini mümkün kılar.

