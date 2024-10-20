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Savunma

Türk savunma sanayisinin ağ anahtarı 'SAGAY' SAHA'nın tozunu attıracak

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşecek. Bu fuarda, askeri operasyonlarda kullanılan çeşitli ağ sistemlerinin hızlı, güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için geliştirilen yerli ağ anahtarlama cihazı SAGAY Multi Protocol Smart Switch (MPSS) tanıtılacak.

AA20 Ekim 2024 Pazar 11:43 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisinin ağ anahtarı 'SAGAY' SAHA'nın tozunu attıracak
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Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek.

Fuarda ana yükleniciler ve entegratör firmaların yanında KOBİ düzeyindeki alt yüklenici ve tedarikçi firmaların son dönemde yerlileştirdiği kimi çözümler de sergilenecek.

Elektronik tasarımı ve üretimi alanında 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Barko Elektronik, savunma sanayisinde Roketsan, ASELSAN gibi sektör lideri firmalara onaylı alt yüklenici olarak hizmet sunuyor.

Yerli sermaye ile milli çözümler geliştirmek için AR-GE çalışmaları yürüten Barko Elektronik, bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan bir dizi yeni ürünü SAHA EXPO 2024'te sergileyecek.

Aydınlatma sistemlerinden motor sürücülere, ateşleme sistemlerinden güç elektroniğine geniş bir ürün gamı bulunan firmanın fuarda sergileyeceği yeni ürünler arasında SAGAY Multi Protocol Smart Switch (MPSS) yer alıyor. SAGAY, askeri sistemlere yönelik bir haberleşme birimi olarak tasarlandı.

Yüksek güvenlikli ağ anahtarlama cihazı SAGAY MPSS, askeri operasyonlarda kullanılan çeşitli ağ sistemlerinin hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Yurt dışından getirildiğindeki yüksek maliyet, termin sürelerinin fazlalığı ve gizli ambargo gibi nedenlerle temin edilememe gibi sorunları göz önüne alan firma; SAGAY MPSS'ye yönelik millileştirme çalışması başlattı.

SAGAY MPSS ürün ailesinin yazılım tasarımı, donanım tasarımı, mekanik üretimi ve test aşamaları sonucu üretimi süreci 2 yıllık bir süreci kapsadı.

FARKLI PLATFORMLARDA GÖREVE VE SERİ ÜRETİME HAZIR

Seri üretime hazır hale getirilen ürün; deniz, kara ve hava savunma sistemlerinde kullanılmak üzere üretildi. Bütünleşmemiş yapıların kullanıldığı benzer ürünlerden farklılaştırılarak tasarlandığı için bu anlamda sektördeki büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Farklı haberleşme protokollerini destekleyen farklı platformlar veya birimler arasında haberleşmeye imkan sağlaması ürünün öne çıkan faydaları arasında yer alıyor.

Modüler yapısı ve konfigüre edilebilir arayüzleri sayesinde kullanılacak platforma göre Barko Elektronik tarafından yerli ve milli yazılımı geliştirilerek ya da müşteri tarafından geliştirilmiş yazılımı kullanılarak üretilebiliyor.

SAGAY MPSS, çeşitli haberleşme protokollerini destekliyor. Bu sayede farklı ağ yapılarına sahip askeri hava, kara, deniz araçları, silah sistemleri, radarlar ve iletişim ağlarıyla entegrasyon yeteneğine sahip bulunuyor. Söz konusu platformlar ve sistemler arasında kesintisiz veri iletişimine imkan sağlıyor.

Yüksek güvenlik standartlarına sahip olan, zorlu çevre koşullarında sorunsuz görev yapabilen SAGAY MPSS, modüler yapısı sayesinde kullanıcıların gereksinimlerine göre yapılandırılabiliyor.

  • SAHA EXPO
  • ASELSAN
  • Türk savunma sanayisi

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