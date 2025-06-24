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Savunma

Türk savunma sanayisinin gözü bu zirvede! Yeni işbirlikleri duyurusu yapılabilir

Son yıllarda ortaya konulan yeni çalışmalarla adından söz ettiren Türk savunma sanayisi için gözler Lahey'e çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO Zirvesi 2025 kapsamında, NATO üyeleriyle ortak projeler, yeni iş birlikleri ve stratejik yaklaşımlar çerçevesinde verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, 'Zirvenin, ülkemiz ve müttefiklerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

AA24 Haziran 2025 Salı 16:59 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisinin gözü bu zirvede! Yeni işbirlikleri duyurusu yapılabilir
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Görgün, NATO Zirvesi 2025'e ilişkin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinin kabiliyetlerini ve stratejik vizyonunu, en üst düzeyde temsil etmek üzere Lahey'de bulunduklarını ifade etti.

"VERİMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi ve küresel sorumluluğunu, bu kritik platformda bir kez daha ortaya koyduklarını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek görüşmelerde yer almak, ülkemizin geleceğine dair yürütülen temaslarda aktif rol almak bizim için büyük bir onur.

Yerli ve milli üretim anlayışımızla şekillenen teknolojilerimiz; yalnızca sahada değil, masada da güçlü bir duruşun teminatıdır. Bu zirve kapsamında gerçekleştireceğimiz temaslarda, savunma sanayiimizin etkinliğini daha da artırmak için çalışacağız.

Zirve kapsamında, NATO üyeleriyle ortak projeler, yeni iş birlikleri ve stratejik yaklaşımlar çerçevesinde verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Zirvenin, ülkemiz ve müttefiklerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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