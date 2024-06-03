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Savunma

Türk savunma ve havacılık sanayisinden dev başarı! Tam 876 milyon dolar açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının mayıs ayı itibarıyla 876 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, 'Bu rakam sektör tarihimizde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.' ifadesini kullandı.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 15:17 - Güncelleme:
Türk savunma ve havacılık sanayisinden dev başarı! Tam 876 milyon dolar açıklandı
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Haluk Görgün, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sanayisinin ihracatının mayıs ayı itibarıyla 876 milyon dolar olduğunu aktardı.

Bu miktarın sektör tarihinde bir ayda yapılan en büyük ihracat olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"İlk 5 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir artış göstererek 2 milyar 215 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rekor seviyedeki yüksek teknoloji ihracatımızla sektörümüzde sadece sürdürülebilir büyüme elde etmiyor, aynı zamanda 65 doların üzerindeki kilogram başı ihracat rakamımızla ülkemizin katma değerli ihracat oranını da yukarı taşıyoruz. İhracatımızın artmasında öncü olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

  • savunma sanayii
  • havacılık ihracatı
  • rekor ihracat

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