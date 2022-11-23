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Savunma

Türk SİHA'ları örnek oldu! Eski savaş uçaklarını SİHA'ya dönüştürdüler

Türk SİHA'ların çatışma bölgelerinde gösterdiği başarı bir çok ülkeye örnek olurken Çin'in eski uçakları SİHA'ya dönüştürmesi Türkiye'nin bu alandaki öncü rolünü akıllara getirdi.

Star Gazetesi23 Kasım 2022 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Türk SİHA'ları örnek oldu! Eski savaş uçaklarını SİHA'ya dönüştürdüler
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Mitchell Havacılık ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü (MIAS) tarafından hazırlanan bir raporda Çin'in eski savaş uçaklarını insansız hava araçlarına dönüştürdüğü yer aldı.

Çin'in SİHA'ya dönüştürdüğü J-6, J-7, J-8 savaş uçaklarını Tayvan'a yönelik muhtemel bir saldırının parçası olarak kullanacağı ifade edildi.

Çin'in güçlendirilmiş havaalanlarına sahip olduğu ve bu havaalanlarında toplam 126 gizli sığınağın yer aldığı, ABD'nin bu kamufle edilmiş sığınakları vuracak lojistik kapasiteden yoksun olduğuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca karadan havaya füze savunma sistemi (SAM) tarafından korunan mevcut ve yapım aşamasında olan sığınaklar, hangarlar, mühimmat depolarına ilişkin uydu görüntüleri yer aldı.

Shuimen Havaalanı'nın J-10 ve Su-30MKK savaş uçaklarının yanı sıra çok sayıda SİHA barındırdığı, havaalanın S-300 ve HQ-9 karadan havaya füze (SAM) bataryasına sahip olduğu vurgulandı.

ESKİ SAVAŞ UÇAKLARINI SİHA'YA DÖNÜŞTÜRDÜLER

1950'lerden beri savaş uçağı üreten Çin'in aynı zamanda savaş uçaklarını yükseltme ve bakımını yapma konularında endüstriyel ve teknik uzmanlığa sahip olduğu, eski uçakları SİHA'ya dönüştürmenin Çin'e insanlı uçaklardan nispeten daha ucuza mâl olduğu ifade edildi.

Düşman Hava Savunmasını Bastırma/Düşman Hava Savunmasını İmha (SEAD/DEAD) operasyonunun ön cephesinde kullanılacak bu tür SİHA'ların diğer tarafı ikilem riskiyle karşı karşıya bırakabileceği kaydedildi.

Türk SİHA'ların Karabağ, Libya, Ukrayna ve Suriye'de başarılı olmasının ardından ülkelerin SİHA geliştirme faaliyetlerine hız vermesi ve Çin'in eski uçaklarını SİHA'lara dönüştürecek olması Türkiye'nin bu alandaki öncü rolünü akıllara getirdi.

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