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Türk SİHA'ları yine gündem oldu: Satın almak için sıraya girdiler

Rüştünü kullanıldığı her ülkede ispat eden yerli ve milli Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor. Son olarak Rus basını Türk SİHA'larının başarısını manşetlerine taşıdı. Haberde, Türk SİHA'larının küresel ilgi odağı haline geldiği, çok sayıda ülkenin satın almak için sırada beklediği ifade edildi.

9 Ocak 2023 Pazartesi 08:57 - Güncelleme:
Türk SİHA'ları yine gündem oldu: Satın almak için sıraya girdiler
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Başta Karabağ savaşı olmak üzere Doğu Akdeniz'deki başarıları sayesinde Türk SİHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor. Bayraktar TB2'leri manşetlerine taşıyan son ülke Rusya oldu. Rus basını, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına SİHA ihracatı yaptığına dikkat çekerek, "Küresel ilgi odağı haline geldi" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA'ları Rus basının gündemine. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını manşetten duyuran Russia Today'den dikkat çeken bir analiz geldi. Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı öne çıktı.

Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken Rus basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları manşetten duyuran Russia Today (RT) Türk SİHA'ları için şu değerlendirmede bulundu:

Drone üreticisi, Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'lerini 2020 Karabağ ihtilafında Ermenistan'a karşı büyük bir etki oluşturmak için konuşlandırmasının ardından küresel ilgi odağı haline geldi.

'SİPARİŞ YAĞIYOR'

SİHA'nın şimdiden bir düzineden fazla ülkeye satıldığına vurgu yapan RT, "Baykar'ın ihracatı geçen yıl yüzde 78 artarak 1.18 milyar dolara ulaştı" dedi.

Haberde Bayraktar'ın bu silahların yazılımının Türkiye'ye ait olduğuna vurgu yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Röportajda, şirketin her şeyden önce sadece Türkiye ile yakın ilişkisi veya stratejik ittifakı olan ülkelere savaş uçağı sattığını ve böylece sırtından bıçaklanmayı beklemiyor.

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