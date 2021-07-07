Türk SİHA'larını bekliyorlar! İlk teslimat tarihini bizzat açıkladı

7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:50

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, ülkesinin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimat sürecine ve personellerin eğitimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TESLİMAT 2024'E KADAR TAMAMLANACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Teslimat tarihlerinin 2022-2024 yıllarını kapsadığını belirten Skurkiewicz, "İlk set 31 Ekim 2022'ye kadar, ikincisi 30 Nisan 2023'e, üçüncüsü 31 Ekim 2023'e ve dördüncüsü ise 30 Nisan 2024'e kadar teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 192 PERSONEL EĞİTİLECEK

Eğitimlerin 15 ile 17 hafta arasında sürmesini beklediklerini ifade eden Polonyalı bakan yardımcısı, "Her set için 48 asker, yani toplamda 192 uzman eğitilecektir. Altı adet TB2'den oluşan dört sete ek olarak, biri Deblin'deki Havacılık Akademisine, diğeri Mirosławiec'teki UAV üssüne kurulacak iki simülatör de satın alındı" dedi.