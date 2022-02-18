Türk SİHA'larını konuşuyorlar! Kanada vermedi, Türkiye kendi üretti

Akşam 18 Şubat 2022 Cuma 09:12 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 09:30

ABD merkezli The Defense Post'ta yayınlanan Joe Saballa imzalı ve "Türkiye yerli üretim Elektro-Optik ile Bayraktar SİHA'larını aldı" başlıklı haberde, Türkiye'nin ambargoların üstesinden nasıl başarıyla geldiği yer aldı.

Akşam'ın haberine göre, Yazıda ASELSAN tarafından üretilen yeni milli sistem için "teknoloji harikası" ifadesi kullanıldı, yüksek performanslı elektro optik sistemin takip, istihbarat, gözlemleme ve hedef belirleme kabiliyetlerine sahip olduğuna vurgu yapıldı. Sistemin 25 kilometrelik alanda tüm düşman unsurlarını belirleyebildiğinin altı çizildi.