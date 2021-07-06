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Savunma

Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ler Avrupa'da yine gündem oldu: Türkler büyük ölçekli üretime başladı

Ünü kısa sürede dünyanın her tarafına yayılan Türk silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 yine Fransa'da gündem oldu. Ülke senatosunun SİHA'lar hakkında hazırladığı raporda Türk SİHA'sı Bayraktar'a da geniş yer verildi. Söz konusu raporda Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların İsrail ve Çin gibi geniş çaplı üretiminin yapıldığına dikkat çekildi.

6 Temmuz 2021 Salı 00:02 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 00:12
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Fransa Senatosu Savunma Komitesi tarafından hazırlanan raporda, Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türk SİHA'larının başarısı Avrupa gündeminden düşmüyor. SİHA'lar bu kez Fransa Senatosu'nda örnek gösterildi.

Ouest-France gazetesinde yer alan haberde, Senato Savunma Komitesi'nin "Dron Savaşlarına Hazırlık" başlıklı bir rapor hazırladığı kaydedildi.

İHA VE SİHA'LARIN BAŞARILARINA DEĞİNİLDİ

Habere göre, raporda, insansız hava araçlarına ilişkin Türk İHA ve SİHA'larının özelliklerine yer verildi. Türkiye'nin Karabağ, Libya ve Suriye'nin kuzeyindeki başarılarına dikkat çekildi.

Ayrıca, Fransız silahlı kuvvetlerinin 2025'e kadar binlerce insansız hava aracına sahip olmayı hedeflediği belirtildi.

"FRANSA, İHA FİLOSUNU GENİŞLETMELİ"

Gazetedeki habere göre raporda, Fransa'nın İHA filosunu zorunlu olarak genişletmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının başarısına değinildi.

Türk İHA ve SİHA'larının geçen sene sadece Dağlık Karabağ'da değil, Suriye'nin kuzeyinde ve 2019'da Libya'daki çatışmalar sırasında da kullanıldığı hatırlatıldı.

Ayrıca, İsrail ve Çin gibi Türkiye'nin de İHA'ların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığına dikkat çekildi.

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