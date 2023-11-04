Türk T-38'e yeni kamuflaj! Batının dikkatini çekti

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan T-38'in yeni bir kamuflaja büründü.

Eğitim uçakları için kullanılacak yeni T-38 modeli muharip formatta hazırlandı.



İzmir Çiğli'den 2'nci Ana Jet Üssü Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren 121 Filo'nun "Arı" logosu da muharip konsepte uygun olarak sert ve agresif çizgide tasarlandı.



T-38'in yeni kamuflajı batıda ilgi uyandırdı.

Batı basınında yer alan haberde "Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bazı T-38'lerine çarpıcı yeni bir boya şeması uyguladı. Şu ana kadar iki T-38 bu yeni görünüme sahip" denildi.

