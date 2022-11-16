Türk taktik mini İHA'larına yoğun ilgi! Kamran Tessori: Savunmada yeni alanlar açılacak

Pakistan'da devam eden "Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS 2022" kapsamında yüzlerce yerli ve yabancı katılımcı Türk savunma şirketlerinin stantlarını ziyaret ediyor.

Karaçi'de dün başlayan IDEAS 2022 fuarında 28 Türk savunma şirketi boy gösteriyor. Bunlar arasında STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), ROKETSAN, Meteksan Savunma, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TUALCOM ve daha birçok şirket bulunuyor.

Türkiye ve Çin, fuarda en çok temsile sahip ülke konumunda.

Türk şirketlerinin standlarını ziyaret eden Sind Valisi Kamran Tessori, Ankara'nın fuara yoğun katılımına dikkati çekerek "Bu katılımın savunma ve güvenlik sektörlerinde ikili iş birliğinde yeni alanlar açacağını umuyorum." dedi.

- TAKTİK MİNİ İHA SİSTEMLERİ FUARIN GÖZDESİ

Türk savunma şirketleri, askeri donanımdan taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemlerine, hafif silahlardan yapay zeka ve siber güvenlik çözümlerine kadar geniş yelpazede ürünler sergiliyor.

STM'nin geliştirdiği taktik mini İHA'lar ise ziyaretçilerin ilgi odağına dönüştü.

Stantları gezen emekli devlet memuru Arif Cemil, AA muhabirine, "Daha önce bu kadar yakından askeri İHA hiç görmemiştim. Oldukça etkileyiciler." dedi.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANİK'in silahları da birçok ziyaretçi tarafından ilgiyle incelendi.

TUALCOM Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Salih Erdem, şirketinin yerel ve yabancı delegasyonlardan olumlu geri dönüşler aldığını belirterek "Çok sayıda modern savunma ürününü sergiliyoruz. Bunlar arasında dünyanın en küçük boyutlu anti-jam sistemi, telemetri ve elektronik harple ilgili ürünler bulunuyor." dedi.

Meteksan Savunma'da görevli Can Gürsoy da ürünlerinin çok sayıda ziyaretçi tarafından incelendiğini ifade ederek özellikle radar, çevre gözetleme, lazer ve elektro-optik sistemlere katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.