Türk teknoloji şirketi Hintli ortakla dünyaya İHA satacak

AA 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:25

Zyrone Dynamics, bu doğrultuda 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) önemli bir anlaşmaya imza attı.

Şirketin Kurucu Ortağı Murat Kanber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak kendilerini "İHA üreticisi" olarak konumlandırdıklarını söyledi.

İHA'ları meydana getiren alt sistemler içerisindeki uçucu taraftan sorumlu olmak ve iyi uçan sistemler yapmak istediklerini ifade eden Kanber, patentine sahip oldukları platformları ürünlere dönüştürmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

IDEF 2021'e 2 yeni ürünle katıldıklarını bildiren Kanber, araçların kendi sınıflarında en uzun süre havada kalış, en hızlı uçuş özelliklerine sahip olduğunu kaydetti.

Zyrone Dynamics'in uluslararası bir marka olma hedefiyle kurulduğunu belirten Kanber, Türkiye'ye döviz kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. Bu yöndeki çabaların ilk meyvelerinden birini alma noktasına geldiklerini aktaran Kanber, şöyle konuştu:

"Hindistan'dan şirketimize büyük bir yatırım aldık. Bu yatırım sayesinde yurt dışından döviz girdisi sağlayacağız, büyük bir satış kanalına dahil olacağız. Bu sayede sadece bir ortaklık anlaşması değil, beraberinde gelen satış anlaşmalarıyla birlikte ülke kaynaklarına sürekli akış sağlayacak bir yapıyı oluşturmuş olduk. Yetkinliğimizi, çoğunluğumuzu elimizde tutarken ürettiğimiz teknolojiden para kazanan bir şirket olmak istiyoruz.

Bu ortaklıkla sivil amaçlı platformların uygulamaları ortaya çıkacak. Fuarda ilk kez sergilediğimiz ürün de özellikle sivil ortamdaki kargo taşımacılığının ilk örneklerinden bir tanesi olacak. Bu sayede hedef öncelikle Hindistan pazarı, Hindistan için yakın, bizim için uzak Asya pazarları, kargo İHA'ların yaygın olduğu ülkelerde de bu ilişkileri kullanarak AB, İngiltere ve Avusturalya gibi ülkelere açılımlar yapmak olacak. Bu şekilde büyümek istiyoruz."

- SATILAN HER İHA İÇİN DE KOMİSYON

Murat Kanber, imzalanan sözleşme kapsamında şirketin yüzde 30'unu 3,5 milyon değerleme ile DCM Shriram Industries'e verdiklerini bildirdi. Kanber, ayrıca satılan her İHA için de komisyon alacaklarını ve DCM Shriram Industries'in uluslararası pazarlama tarafındaki gücünden yararlanacaklarını belirtti.

DCM Shriram Industries'i temsil eden Zyrone Dynamics Yönetim Kurulu Üyesi Rudra Shriram da görüşmelerin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle oluşan kısıtlamalar sonucu planlanandan uzun sürdüğünü söyledi.

Bu birlikteliği para karşılığı bir ortaklık olarak görmediklerini ifade eden Shriram, amaçlarının teknoloji şirketi deneyimi ile sahip olduğu kapitalin gücüyle hareket edebilen bir yapının gücünü global anlamda birleştirmek olduğunu kaydetti.



Shriram, "Global pazara yönelik insansız hava aracı çözümleri üretebilmek için gerekli olan sinerjiyi yaratacak bir ortaklığa imza attık." dedi.