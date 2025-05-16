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Savunma

Türk zırhlısı gücünü sahada gösterdi! Canlı atışta kendine hayran bıraktırdı

Nurol Makina tarafından üretilen Türk zırhlısı NMS 4x4 Litvanya'daki 'Live Firing Show 2025'e katıldı. Fuarda NMS 4x4, yeteneklerini sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 12:49 - Güncelleme:
Türk zırhlısı gücünü sahada gösterdi! Canlı atışta kendine hayran bıraktırdı
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Modern savunma teknolojilerinin canlı gösterimleri yapılan Litvanya'daki "Live Firing Show 2025"e katılan platformlar, sergiledikleri yeteneklerle dikkatleri üzerine çekti.

Ulusal Savunma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik, Baltık bölgesinde savunma ve güvenlik alanındaki en önemli organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Etkinlik, çok sayıda ülkeden savunma planlamacıları, askeri liderler, aktif görevdeki askerler ve stratejik ortakları bir araya getiriyor.

Live Firing Show 2025, bu yıl da statik sergilerin ötesine geçerek, katılımcılara gerçek dünya operasyonel ortamlarında ileri teknoloji savunma sistemlerini test etme ve gözlemleme fırsatı sağladı.

Daha önce Rheinmetall Norveç tarafından geliştirilen 120 mm Ragnarok sisteminin Ejder Yalçın 4x4 platformuna entegrasyonuyla başarılı gösteriler gerçekleştiren Nurol Makina, bu yıl etkinliğe NMS 4x4 aracıyla katıldı. NMS 4x4, Estonya'nın isteklerine göre üretilen ve teslim edilen versiyonu ile yeteneklerini sergiledi.

NMS 4x4, Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinin 30x113 mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ve TRAKON 30 Uzaktan Kumandalı Silah İstasyonu ile Ilgar I kamikaze mühimmatla donatılmış şekilde etkinlikte yer aldı.

Yaptığı gösteride üstün hareket kabiliyeti, yüksek performansını ortaya koyan NMS 4x4, 30x113 mm top ve kamikaze mühimmatla başarılı atışlar gerçekleştirdi.

- HAFİF ZIRHLIYA YÜKSEK ATEŞ GÜCÜ

NMS, 4x4 araçlar için yenilikçi kabul edilen bu iki silah sistemine yüksek uyumuyla dikkati çekti.

VENOM LR, düşük geri tepme kuvveti sayesinde NMS 4x4 gibi hafif bir zırhlı araca entegre edilebildi. Böylece aracın yapısal bütünlüğü korunurken yüksek ateş gücü sağlandı. Bu sayede zırhlı araçlar, kamikaze botlar ve İHA'lar gibi asimetrik hedeflere karşı caydırıcılık kazanan NMS 4x4, hem hassas atışlar hem de yoğun ateş desteği gerektiren durumlarda etkin şekilde görev yapabilecek.

NMS 4x4, yeni silahlarından VENOM LR orta kalibre top ile 2 kilometreye kadar doğrudan ateş gücü sağlıyor, Ilgar I kamikaze mühimmatla 20 kilometreye erişebiliyor. İki silah sistemi tehditlere karşı birbirini tamamlayıcı rol oynuyor. Bu kombinasyon, NMS 4x4'ü hem savunma hem de taarruz görevlerinde etkili olmasına imkan sağlıyor.

NMS, yenilikçi silah sistemleriyle sergilediği performansla keşif, ateş desteği, hava savunma ve hassas taarruz gibi çoklu görevleri yerine getirebileceğini, modern muharebe ortamındaki güncel ihtiyaçları karşılayabileceğini ortaya koydu.

  • ejder
  • zırhlı

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