Türkiye ateşledi! Komşu 'acil durum' diyerek duyurdu

Yunanistan'da seçim gündemine Tayfun arası verildi. Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk kez test atışı yapılan 500+ kilometre menzilli TAYFUN füzesini manşetlerine taşıyan Yunan basını 'acil durum' başlıkları attı.

TÜRKİYE ATEŞLEDİ! KOMŞU 'ACİL DURUM' DİYEREK DUYURDU

"Kısa süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin stoklarına girmesi beklenen TAYFUN füzesi, Türkiye'nin bugüne kadarki en uzun menzilli füze sistemi oldu." ifadeleri ile okuyucularının karşısına çıkan Pentapostagma, 'acil durum' başlığı attı.

Tayfun füzesinin ikinci deneme atışlarının da başarı ile gerçekleştirilmesini gündemine taşıyan gazete, "Türkiye'nin silah programı hız kesmeden devam ediyor. " dedi.

Roketsan'ın 7 ay içinde iki deneme yaptığı hatırlatılan haberde, 561 km menzilli Tayfun'dan 'Türk tehdidi' olarak bahsedildi.

Türkiye'nin cephaneliğinde şu füze sistemleri bulunuyor denildi ve sıralandı:

1.Kasırga, 100 kilometre menzilli

2.Yıldırım, 150 kilometre menzil ve 150 metre isabet oranı ile

3.Bora, 300 kilometre menzil ve 50 metre isabet oranı ile (aslında daha uzun menzilli Yıldırım)

4. Şimdiye kadar 561 kilometre menzile sahip olan Tayfun,

Türkiye'nin uzun menzilli füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla kabiliyetini sürekli olarak artırdığı ifade edilen haberde, Yunanistan'a da saldırı konusunda silah alımı yapılması çağrısında bulunuldu.