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Savunma

Türkiye bir ilki başardı: MİR İDA resmen ateşledi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasındaki imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen Türkiye'nin ilk MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA) torpido atışını gerçekleştirdi. Türkiye MİR İDA ile ilk defa bir İDA'dan torpido atışı gerçekleştirmiş oldu.

IHA18 Nisan 2023 Salı 22:22 - Güncelleme:
Türkiye bir ilki başardı: MİR İDA resmen ateşledi
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Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasındaki imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), sürü gösterimi ardından önemli bir temel harp yeteneği daha sergiledi.

MİR İDA RESMEN ATEŞLEDİ

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katıldığı faaliyette MİR İnsansız Deniz Aracına entegre edilen ASELSAN Torpido Kovan Sistemi ile karada yer alan kontrol istasyonu üzerinden hafif torpido atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Böylelikle ilk defa bir İDA'dan torpido atışı gerçekleştirildi.

MİR İDA, ana amaç olarak denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılırken; istihbarat/gözetleme/keşif, kritik tesis ve yüzen platformların korunması ve su üstü harbi gibi görevlerde de kullanılabiliyor.

İHA'LARLA DA KULLANILACAK

Otonom seyrüsefer kabiliyeti ve üzerinde bulunan sonarlarla denizaltı savunma harbi kapsamında tespit ettiği denizaltılara karşı hafif torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek MİR İDA, İHA'larla ve insansız sualtı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor.

Haziran 2022'de ilk kez denizde görüntülenen MİR İDA, ALBATROS-S İDA'larla Heterojen İDA Sürüsü olarak sahada birlikte görev icra etmişti.

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