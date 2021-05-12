Türkiye bir yolunu buldu: Dünyanın ilk gerçek SİHA gemisi

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:51 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:00

Türk savunma sanayiinin yerli üretim başarı Forbes dergisine de taşındı. Forbes'in Havacılık ve savunma yazarı David Axe tarafından hazırlanan "Türk donanmasının SİHA uçak gemisine yakından bakmak" başlıklı yazıda Türkiye'nin yerli üretimin gücüne vurgu yapılarak "Türk endüstrisi SİHA'ları gemiden fırlatmanın etkin bir yolunu bulmuşa benziyor" denildi.

AÇIK AVANTAJI VAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, "Bir vinç-makara sisteminin pruva rampasıyla birleştirilmesiyle oluşturulan yöntem Türk donanmasının yeni saldırı gemisi Anadolu'yu dünyanın ilk gerçek SİHA gemisine dönüştürmesine yardımcı olabilir" ifadelerinin kullanıldığı yazıda Anadolu'nun teknik detaylarına da yer verildi. "Anadolu insanlı uçakların da kalkışına izin verebilecek şekilde düzenlendi" ifadesine yer verilen yazıda 6,5 metre uzunluğundaki, 100 beygir gücündeki TB-2 ve Anadolu gemisi için dizayn edilen TB-3 SİHA'larının 136 kilo ağırlığındaki tam mühimmat kapasitesiyle gemiden kalkış gerçekleştirebileceği bilgisine yer verildi. 1960'lardan bu yana donanmaların dünya genelinde SİHA'ları uçurduğu ancak bunu yalnızca sabit bir alandan roket gücüyle iterek gerçekleştirebildiği bilgisinin paylaşıldığı haberde Anadolu'da güvertenin bu sabit alanlarla engellenmediği ve böylece açık bir avantaj sağlandığı övgüsüne yer verildi.

Forbes'un yazısında "Türk endüstrisi SİHA'ları gemiden fırlatmanın etkin bir yolunu buldu" denildi.

AMBARGO YENİ RAMPA DÜZENİNİ GETİRDİ

ABD'nin de yeni bir SİHA gemisi için çalışmalar yürüttüğünü ancak SİHA fırlatma platformu olarak buhar gücüyle çalışan fırlatıcı rampalar düşünüldüğünü ifade eden yazıda Anadolu'nun F-35 programından çıkarılmasının ardından bu modelden vazgeçip vinç-makara sistemini kullanmaya karar kıldığının altı çizildi.