'Türkiye bizim özel ortağımız'

Gürcistan Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye ile Gürcistan arasındaki AMİBA kapsamında Milli Savunma Bakanlığı tarafından tedarik edilen 8 Mini Kazıcı Yükleyici İş Makinesi (Forklift Çatalı ile beraber) Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildi.

Başkent Tiflis'te Gürcistan Savunma Bakanlığında düzenlenen araç teslim törenine Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve diğer yetkililer katıldı.

Bakanlığın iç avlusunda düzenlenen törende, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Lojistik Komutanı Albay Kakha Tabatadze ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner arasında malzeme teslim tutanağı imzalandı.

- Türkiye Gürcistan'ın özel ortağıdır

Bakan Burçuladze, törenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonu sürecine destek sağladığını kaydederek, "Türkiye, hem NATO-Gürcistan temel paketine (SNGO) yardım etmek konusunda, hem de diğer imkanların geliştirilmesinde Gürcistan devleti ve Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin özel ortağıdır." ifadesini kullandı.

Burçuladze, Türkiye'den Gürcistan'a teslim edilen 8 iş makinesinin, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı tarafından kullanılacağını aktardı.

Büyükelçi Orbay da böylesi bir törene katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Gürcistan yakın komşumuz, eski dostumuz ve stratejik ortağımızdır." dedi.

Türkiye olarak Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecini desteklediklerini dile getiren Orbay, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin savunma yeteneklerinin daha da geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.



Hibe anlaşması kapsamında Gürcistan tarafına iki yıl boyunca çeşitli makine ve ekipmanları teslim edeceklerini aktaran Orbay, "İkili ilişkilere dayalı bu iş birliği gelecekte de devam edecek." diye konuştu.