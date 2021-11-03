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Savunma

Türkiye dengeleri altüst etti! Alman komutandan SİHA itirafı: İhtiyacımız var

Türkiye'nin son dönemdeki hamleleriyle savunmanın en önemli aktörlerinden olan Silahlı İnsansız Hava Araçlarına (SİHA) talep artıyor. Alman ordusunun yurt dışı operasyonlarının komutanı Korgeneral Erich Pfeffer, birliklerin sahadaki tehlikeyi öngörebilmesi için insansız hava araçlarının şart olduğunu vurgulayarak 'Alman ordusunun silahlı insansız hava araçlarına ihtiyacı var' dedi.

TRT Haber3 Kasım 2021 Çarşamba 10:56 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:00
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SİHA'ların önemine dikkati çeken Alman ordusunun yurt dışı operasyonlarının komutanı Korgeneral Erich Pfeffer, "Alman ordusunun silahlı insansız hava araçlarına ihtiyacı var." dedi.

Pfeffer, Alman ordusu için endişesini dile getirerek "Geçmişte Afganistan'da olduğu gibi şimdi de Mali'de açık tehdit altındayız." diye konuştu.

TRT Haber'in haberine göre, Alman komutan, birliklerin sahadaki tehlikeyi öngörebilmesi için SİHA'ların gerekli olduğunu belirtti.

"SİHA'LAR EN HIZLI DESTEĞİ SAĞLAYABİLİR"

Korgeneral Pfeffer, geniş ve karmaşık arazilerin her zaman yakın hava desteği gerektirdiğini, bunun da helikopter, uçak veya silahlı insansız hava aracı yoluyla yapılabileceğini vurguladı.

Pfeffer, "Savaş helikopterlerinin olası bir durumda alana ulaşması 1 saati bulurken, SİHA'lar en hızlı desteği sağlayabilir. Bu da birliklerin maruz kaldığı yüksek riski en aza indirir." dedi.

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