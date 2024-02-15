Türkiye'den dost ve müttefiklere sinyal: Dünyada en önde gelen ülkelerinden olacağız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinde en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaştığını belirtti.

Türk savunma sanayisinde geliştirilen kabiliyetlerin tüm ekosistemle buluşmasını sağlayan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) Proje Pazarı ve İşbirliği Zirvesi'nin 8'incisi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Haluk Görgün, burada yaptığı konuşmada, sanayi olmadan ekonomik güçten, savunma sanayisi olmadan da ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Savunma sanayisinin bütünsel olarak sanayileşme ve kalkınmanın önemli bir parçası olduğuna işaret eden Görgün, savunma sanayisinin özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile ülkenin en önemli sektörlerinden birisi olduğunu belirtti. Görgün, "Bugün savunma ürün ve hizmetlerimiz, hem güvenlik güçlerimize hem de farklı coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine başarıyla teslim edilmektedir. Ülkemiz savunma sanayisinde artık bir pazar değil aktör konumuna gelmiştir." dedi.

En büyük hedeflerinin savunma sanayisinde "tam bağımsız Türkiye" olduğunu vurgulayan Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geniş ekosistemiz ile birlikte bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma sanayisinde en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaşmaktayız. Savunma sanayisi ürünlerimizi dünyanın ilgiyle takip ettiğini söyleyebiliriz. Küresel güç dengesinin önemli unsurlarından biri olan Türkiye, her zaman barış ve işbirliğinden yanadır. Başkanlık olarak, Türk savunma sanayisinin son 20 senede kazandığı yetenek ve bilgi birikimini dost ve müttefik ülkelerle iş birliğini geliştirerek ilerletmeyi amaçlıyoruz.

Bizler dost ve müttefiklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek için bir seferlik değil, ömürlük ilişkiler kurmak istiyoruz. Dost ülkeler ile kurulan ekonomik ilişkilerin Türkiye imajını da olumlu yönde desteklediğini düşünüyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğimiz sürece önümüzdeki 10 yıl içerisinde savunma sanayisinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağımıza yürekten inanıyorum."

Hedeflerine ulaşmak için sektörde faaliyet gösteren yan sanayi ve KOBİ'lerin geliştirilmesine, teknolojik derinliklerinin ve rekabet edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarına hızla devam ettiklerini aktaran Görgün, buna yönelik olarak uyguladıkları destek programları hakkında bilgiler verdi.

Haluk Görgün, "Başkanlık olarak savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere; nitelikli insan kıymeti ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısını güçlendirecek, başta KOBİ'ler olmak üzere sektör firmalarına desteklerimize devam edecek, ihracatı ve ekosistemdeki iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

- ASELSAN'DAN YAPAY ZEKAYA YATIRIM

TSSK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Öktem, kümelenmenin 105 üyesinin AR-GE odaklı olarak savunma ve havacılık sanayisine katkı sağladığını söyledi.

Üyelerinin 400'den fazla AR-GE projesi yürüttüğüne işaret eden Öktem, üyelerinin 2023 ihracatının 250 milyon doları aştığını bildirdi.

ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yüce, konuşmasında, ihracatta çok daha iddialı olacaklarını, büyük ölçekli projeler ve yüksek katma değerli işlere daha fazla odaklanacaklarını belirtti.

Dijital dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bir yapay zeka çağı yaşandığını dile getiren Öktem, şöyle konuştu:

"Bütün savunma sanayisi kuruluşlarımız bunun farkında. Yapay zekayı mümkün olduğu kadar süreçlerimizde bulundurmak ve yapay zekada iddialı oyuncu olmak ülkemiz, sektörümüz ve ASELSAN için önemli bir hedef. Bazı teknolojiler ciddi bir ölçek, yatırım ve altyapı gerektiriyor. Bunları gerçekleştirmek çok zaman alıyor. Yazılım tabanlı teknolojilerde bunları daha düşük ihtiyaçlarla gerçekleştirmek mümkün. Yapay zeka da böyle bir fırsat. Bundan uzak kalmamamız lazım. ASELSAN yapay zekayı tüm süreçlerinin bir parçası haline getirdi. ASELSAN Yapay Zeka Stratejisi hazırlıyoruz. ASEL CPT dediğimiz bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Bu tür kalıcı projelerle sektörümüze yön vermeye çalışıyoruz. Otonom teknolojiler önemli alanlarımız. Kuantum laboratuvarımız bulunuyor. Paydaşlarımızla önemli başarılara imza atacağız."