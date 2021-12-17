Türkiye dünyada ilk 6 arasında! Savunma sanayisinde kullanılacak: Milli teknolojide önemli hamle

AA 17 Aralık 2021 Cuma 19:57 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 19:57

Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) desteklenen, ADİK Tersanesi'nin ve ASELSAN'ın bir Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projesi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜNOVA ve ARI Teknokent tarafından yürütülen Türk Savaş Gemilerinin Hidro-Akustik Özelliklerinin İyileştirilmesi için Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi'nin (KATMANSİS) açılış töreni İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, TRtest Genel Müdürü Bilal Aktaş ve davetliler yer aldı.

Burada konuşan Demir, söz konusu sistemlerin Türkiye açısından önemine vurgu yaparak, "Bu tünel Türkiye'yi dünyada önemli bir oyuncu haline getirecek." dedi.

Demir, tünelin savunma sanayi ürünlerinin test edilmesinde kullanılacağını ifade ederek, "Bu tünel, gemi inşa projelerimizde, torpido projelerimizde, denizaltı projelerimizde, yeni tasarladığımız denizaltılarımızın, pervanelerimizin, torpidolarımızın testleri sırasında, tasarımların burada test edilmesi ve yeni teknolojiler üretilmesiyle ilgili önemli bir deneysel kabiliyet sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sistemde torpidoların da test edilebileceğini kaydeden Demir, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mesela, Orka torpidomuz, Akya torpidomuz, yeni tip denizaltımızın çeşitli modelleri ve yeni tasarımlarımız burada test edilecek. Onların pervaneleri, çeşitli hızlarda dönüşleri ve bu gemilerimizin denizdeki performanslarının analizleri sonrasındaki testler burada yapılacak. Sadece savunma sanayimizde değil aslında gemicilik sektörümüzün daha ileri tasarımlar yapması ve daha performanslı ürünler ortaya çıkarması için de çok önemli bir adım olacak."

İsmail Demir, tünelin yapılmasında, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğinin rolüne dikkati çekerek, "Bu mesele üniversite, sanayi ve Başkanlığımızın iş birliği ile hayata geçmiş bir teknoloji kazanımı. Milli teknoloji hamlemizin de önemli bir unsurunu oluşturacak." diye konuştu.

Tünelin dünyadaki örnekleriyle karşılaştırıldığı zaman sahip olduğu özellikler itibarıyla kendi alanında önde gelen tünellerden olduğuna vurgu yapan Demir, "Bu kavitasyon tünelimiz debi açısından dünyada ilk 6'ya giren bir tünel olmuş durumda. Hız bakımından da oldukça ileri durumda. Bu da yine dünyada Türkiye'yi önemli bir oyuncu haline getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, Türk Savunma Sanayii'nin son yıllardaki atılımlarıyla dikkati çektiğini belirterek, "Savunma sanayimiz, yerli ve milli kavramının da ülkemizin gündeminde daha da fazla yer etmesi konusunda öncülük yapıyor." şeklinde konuştu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise konuşmasında "Böylesi projeler bir yandan geleceğe dönük ihtiyaçlarımızı şimdiden çözüme kavuştururken, bir yandan da Savunma Sanayisi ile temas içinde olan birçok sektörü etkileyerek adeta bir çarpan etkisi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

- TÜNEL BAŞTA SAVUNMA SANAYİİ OLMAK ÜZERE GEMİ İNŞAATI SEKTÖRÜNE DE HİZMET EDECEK

Toplantıda elde edilen bilgilere göre, İTÜ bünyesinde kurulan büyük ölçekli kavitasyon tüneli, başta savunma sanayii olmak üzere gemi inşaatı sektörüne hizmet edebilecek, üst düzey bilimsel araştırmalara olanak tanıyacak nitelikte bir deneysel tesis. Söz konusu tesis, suüstü harp gemileri ve denizaltıların gerek süratli gerekse sessiz seyirlerinde, vuruş ve duruş gücü performansı açısından önemli olan, düşük gürültü seviyeleri ile sevk edilebilmesi, sonar domu-tekne integrasyonu, pervane diskine gelen eksenel hızın üniformitesini sağlayacak form optimizasyonu, kavitasyonu azaltacak şekilde özel pervane dizaynı ve bunun gibi amaçlara hizmet edecek şekilde, büyük boyutlarda model pervanelerin ve diğer sevk araçlarının düzenli (uniform) akımda performans ve kavitasyon deneylerini gerçekleştirmek üzere kuruldu. Tesiste ayrıca büyük boyutlarda model pervanelerin ve diğer sevk araçlarının tekne modeli arkasında (dümen dahil) ya da simule edilmiş akımda performans ve kavitasyon deneyleri ve torpido/denizaltı ya da benzer cisimlerin etrafındaki akış karakteristiklerinin, gürültü izinin ve direncinin deneyleri de gerçekleştirilebilecek.

