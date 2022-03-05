Türkiye, dünyada ilk üçte... SSB Başkanı Demir: Görünmeden görmeniz, vurulmadan vurmanız gerekiyor

5 Mart 2022 Cumartesi 10:50 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 11:22

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu. Demir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Savunma sanayii ve savunma sanayiine ihtiyaç gösteren alan, çatışmalar gündeme geldiğinde birkaç kademeli çatışmadan bahsetmek mümkündür. Türkiye bunların hepsine göre pozisyon almak durumundadır. Teröristle mücadele eden Türkiye'nin uğraştığı mücadele kavramında ihtiyaç olanlar var. Asimetrik savaş dediğimiz gündem var. Yine devletler arası savaşlarda alınan roller var. İki ülke arasında şu anda gördüğümüz şekilde savaşlar var. Bunlar çeşitli kabiliyetlerin sahada olması gereken unsurlar ki Türkiye bunları tecrübe etti. Terör örgütüyle mücadelemizden sonra Suriye ve Libya olayı Azerbaycan'da gördüğümüz çatışma şekillerinde ihtiyaç duyulan ve edinmeniz gereken kabiliyetlerin safha safha genişlediği bir ortamdan bahsediyoruz. Bunların hepsiyle ilgili kabiliyet geliştirmeniz gerekiyor.

Görünmeden görmeniz, vurulmadan vurmanız gerekiyor ve bunu hassas olarak yapmanız gerekiyor. Fiziki olarak görmekten öte kendinizi görünmez hale getirmeniz ve yine hedefinizin sizi fark etmeden önce etkisiz hale getirmek için kabiliyetleriniz oluşmalıdır. Hatta tehdidi ortaya çıkma aşamasından önce hissedebilmek gibi bir dizi kavram vardır. Bugün de sahada biz bunu görüyoruz.

Türkiye ilk 10 ülke arasında hatta bazı alanlarda daha ilerideyiz. İnsansız sistemlerde Türkiye ilk 3'te diyebiliriz. İnsansız ve otonom sistemlerde yine etkilenmeden sahada olabilmeniz gerekiyor. Elektronik savunma unsurlarıyla birlikte iletişimin sürekli olabilmesi gerekiyor. O da çok derin bir teknoloji içeriyor. Teknoloji konularında alt yapıdan başlayarak geniş bir çalışmamız var. Sahadan gelen bilgiler ve kullanıcılarla çok yakın temas neticesinde nelere ihtiyacımızın olduğunu çok daha net olarak anlıyoruz. Derin dalga dediğimiz şekilde akademik seviyelerden başlayıp Ar-Ge seviyelerinde bir dizi alt sistemdeki kabiliyetlerin daha olgunlaştırılmasını elektronik haberleşme malzeme radar teknolojileri, çeşitli unsurların bir araya getirilerek oluşturulacak teknolojik çözümler bu zincirin bir parçasıdır.

SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ VE İHRACATI HAKKINDA

İhracatımızı gösteriyor ki 13 katın üzerinde bir büyümeden bahsediyoruz. Aslında şu anda çok büyük bir sıçramaya daha yakınız. Grafik bizim bundan sonraki potansiyelimizi tam göstermiyor. Şu anda 3 milyar dolar ihracatı geçmiş durumdayız. 2022 sonunda 4 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz.

2023-2024-2025 yıllarında bunun katlanarak gitmesini bekliyoruz. Son derece geniş bir ilgi var. Ürünlerin sahadaki performansları Türkiye'nin teknoloji söz konusu olduğunda başka bir gözle bakılan bir ülke olduğunu görüyoruz. İHA'lardan başlayarak giden zincirde sahadaki ürünlerin performansıyla giden bir algı vardır.

BİZ BÜYÜK OYUNCULARIN ARASINA GİRMEYE BAŞLADIK MI?

Girmeye başladık. Kabiliyetinizin olması tamam ama bilinmesi daha önemlidir. Biz artık bilinirlik safhasına geldik. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ziyaretlerde en önemli konulardan bir tanesi savunma sanayiidir. Bütün buralarda savunma sanayii konusu gündemde ve karşı taraftan ilgi görüyor. Ürünlerinizin görünmesi fuarlarda görünmenin yanında alan performansını gösteren verilerin olmasıyla beraber başka bir düzlemde olduğunuzu gösteriyor.

Tesislerimizi gördüklerinde de oluşan algı çok farklıdır. Daha dün başka bir ülkenin heyeti bizimleydi. Heyet başkanı en son ziyaretini Türkiye'ye 10 sene kadar önce yapmış. O sene gördüğüm tesislerle şimdi gördüğüm tesisler arasında çok farklılıklar olduğunu görüyorum diyebiliyor. Kabiliyetlerinizin yerinde görünmesiyle beraber Türkiye artık başka bir şekilde konumlandırılmaya başlandı algı olarak. Ürünlerimiz kullanıldıkça ilgi daha da artacaktır. Bizim konuştuğumuzda ortaya koyduğumuz kavramlar arasında ürünün uzun soluklu desteği, lojistik desteği ve buna ilaveten o ülkede oluşturulması hedeflenen yerel kapasiteler konusunda oldukça açılımcı davranıyoruz.

İhracat grafiğinin ben çok hızlı artacağını öngörüyorum. Bizim eğitim uçağı olarak geliştirdiğimiz HÜRKUŞ'u silahlandırarak yakın hava desteği olarak konumlandırabilir miyiz dedik baktık ki büyük ilgi görmeye başladı. Ülkeleri biz zikretmek istemiyoruz. O ülkelerin belki hassasiyeti vardır. Biz ülke adı zikrettiğimizde daha önce oraları arka bahçesi olarak gören ülkelerin baskıları olabiliyor. Olay gerçekleşip bütün anlaşmalar imzalandığında duyurulması bizim açımızdan daha iyidir. Anlaşma imzalanıyor.

HÜRKUŞ HANGİ KAPASİTELERE SAHİP OLDU?

Burada önemli unsurlardan birisi sadece platformu oluşturmanız değil platforma konacak ürünler sizin mi? Türkiye'nin aldığı mesafe önemlidir. İHA'ları SİHA yaparken silahlandırdığınız aşamada da bütün silahlar sizin yine. Tamamen entegre edebiliyorsunuz bütün teknoloji sizindir. Akıllı mühimmatlar ve füzeler yerli yapımıdır. O platforma göre modifiye edebileceğimiz mühimmatın gücü ile oynayabileceğimiz unsurlar olduğu için son derece adapte olabilen bir hale geliyor."