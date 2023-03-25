İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye dünyadaki iki ülkeden biri oldu: Teslimatı başladı
Savunma

Türkiye dünyadaki iki ülkeden biri oldu: Teslimatı başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın DzKK'ya teslimatlarına başlandığını açıkladı. ZAHA ile Türkiye, mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle dünyada bu kabiliyete sahip iki ülkeden biri haline geldi.

IHA25 Mart 2023 Cumartesi 11:39 - Güncelleme:
Türkiye dünyadaki iki ülkeden biri oldu: Teslimatı başladı
ABONE OL

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın (DzKK) amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen proje kapsamında geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Piyade Tugayı'na teslimatlarına başlandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen proje kapsamında geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Piyade Tugayı'na teslimatlarına başlandı. FNSS'nin, 23 adedi personel taşıyıcı, 2 adedi komuta kontrol aracı ve 2 adedi kurtarma aracı olmak üzere, toplam 27 adet araç teslim edilecek.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

ZAHA, benzerlerine göre daha yüksek balistik ve mayın korumasına sahip olup, günümüzün en gelişmiş görev donanımları ile donatıldı. ZAHA projesinde, araç içi ve diğer araçlar ile haberleşme, LHD sınıfı TCG Anadolu gemisi ile iletişim sistemleri gibi alt sistem tedarikleri için yerli ve milli imkânlar kullanılmış olup, proje kapsamında pek çok alt sistemin yerlileştirilmesi yapıldı. Araç içerisinde taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri uzaktan komutalı silah sistemi ve karada ve suda sağlanacak performans kriterleri alanlarında, benzerlerine üstünlük sağlıyor.

HEM KARA HEM DE DENİZ ARACI OLMA ÖZELLİKLERİ BARINDIRIYOR

Proje kapsamında yine FNSS tarafından ZAHA'ya özel olarak tasarlanan ve üretilen ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule (UKK), yerli ve milli silah sistemlerinin arasında yerini alıyor. Adını büyük Türk denizcisi Çaka Bey'den alan "ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule" deniz piyadelerimizin emrine girecek olan ZAHA'nın vurucu gücü olacak. Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olacağı en hızlı amfibi araç olan ZAHA, kara ve deniz gereksinimleri dengelenerek, görev tanımı gereği hem bir askeri kara aracının hem de bir askeri deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve kabiliyetleri üzerinde barındıracak.

"DÜNYADA BU KABİLİYETE SAHİP İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan, hem deniz hem de kara için tasarlanmış ilk ve tek personel taşıyıcı araç olan, aynı zamanda alabora olma durumunda kendini düzeltme ve zorlu deniz şartlarında operasyon kabiliyetlerine sahip ilk ve tek yerli amfibi araç olan ZAHA ile savunma sanayi, önemli atılımlara imza atmaya devam ediyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Deniz piyadelerimize sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın DzKK'ya teslimatlarına başladık. Mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle dünyada bu kabiliyete sahip iki ülkeden biriyiz. ZAHA Donanmamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

  • ZAHA
  • Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA
  • İsmail Demir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.