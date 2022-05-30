Türkiye dünyaya bir kez daha ispatladı! Karadeniz'de başarıyla tespit edildi

Türk savunma sanayisine katkıda bulunan Meteksan tarafından geliştirilen MİLSAR radarı Karadeniz'de bulunan radarları başarıyla tespit etti. Yerli insansız hava araçlarına entegre edilen MİLSAR, en son Nisan ayında ANKA İHA'ya entegre edilmişti.

MİLSAR, ANKA İHA'YA ENTEGRE EDİLDİ

Meteksan Savunma tarafından Savunma Sanayii Ajansı'nın projesi olarak geliştirilen MİLSAR SAR/MTI Radarı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ANKA insansız hava aracına (İHA) entegre edilerek Nisan ayında mayın tespitine başladı. Savunma Sanayii Kurumu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk İHA'larının yeni bir kabiliyet kazandığını belirterek, MİLSAR kullanımının geliştiğini duyurdu.

ZORLU ŞARTLARDA ÜSTÜN PERFORMANS

Uzun görev süreleri ile gökyüzünde "gözlem noktası" görevi yapan İHA'ların, elektro-optik sistemlerin etkisiz olduğu zorlu hava koşullarında veya bulut üzerinde uçarken dahi aktif olmasını sağlayan MİLSAR Radar, mayın tespitini de bünyesine kattı.

TÜRKİYE SAYILI ÜLKELER ARASINA GİRDİ

Türkiye, MİLSAR'ın ANKA İHA entegrasyonu sayesinde İHA'lardan radar teknolojisi kullanarak deniz yüzeyindeki mayınları tespit edebilen birkaç ülkeden biri haline geldi.

Sentetik açıklık ve hareketli hedef gösterge radarları, sis/bulut tepesi gibi elektro-optik sensörlerin etkisiz olduğu hava koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlamaya devam edebildikleri için keşif ve gözetleme uçakları ve uyduları için temel kaynak durumunda.

MİLSAR, 30 kg'ın altındaki ağırlığı, uzun mesafelerden yüksek çözünürlüklü görüntü kabiliyeti, platformlara kolay entegrasyon ve kullanıcı dostu özellikleri sayesinde İHA platformlarına güç katıyor.

Hedef tespit fonksiyonunda yerdeki hareketli hedefleri tespit edip takip edebilen MİLSAR, görüş olmadığında bile mesafeye bakılmaksızın 30 santimetreye kadar çözünürlükte görüntü alınmasına olanak sağlıyor.

SINIR İHLALLERİNE ANLIK TESPİT

MİLSAR SAR/MTI Radar'ın mayın tehditlerinin ortaya çıkmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak göreve başladığı belirtildi. Mayınlar, deniz yüzeyinin geniş alanlarını tarayarak ayrıntılı görüntüler alan MİLSAR görüntüleri kullanılarak SAR modunda gerçek zamanlı olarak tespit edilebilir. Menzilden bağımsız çözünürlüğü ile kaliteli geniş alan gözetleme hizmeti sunan MİLSAR, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda yüksek güvenlik tehdidi oluşturan başıboş mayınların "Türk" sınırları içerisinde anlık tespit edilmesi için önemli bir yetenek seti geliştirdi.