Türkiye geliştirdi! İsmail Demir duyurdu: Bu bir ilk

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CENK Balistik Füze Sistemi'ni görüntülerini ilk kez paylaştı. CENK Füzesi, Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi (MRBM) olacak.
Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Balistik Füze (MRBM)'si olacak CENK'in özellikleri ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
Fakat uzmanlar, CENK'in 1000+ kilometre menzile sahip olmasını bekliyor.
Motor ve yakıt gibi kritik alt sistemleri dahi Roketsan tarafından özgün olarak geliştirilen CENK Balistik Füzesi'nin ilk test atışının, kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.