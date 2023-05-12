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Savunma

Türkiye geliştirdi! İsmail Demir duyurdu: Bu bir ilk

CENK Balistik Füze Sistemi ilk kez görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan CENK'e ait görüntüler ilk defa Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından paylaşıldı. CENK Füzesi, Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi (MRBM) olacak.

12 Mayıs 2023 Cuma 14:00 - Güncelleme:
Türkiye geliştirdi! İsmail Demir duyurdu: Bu bir ilk
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CENK Balistik Füze Sistemi'ni görüntülerini ilk kez paylaştı. CENK Füzesi, Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi (MRBM) olacak.

TÜRKİYE GELİŞTİRDİ! İSMAİL DEMİR DUYURDU: BU BİR İLK

Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Balistik Füze (MRBM)'si olacak CENK'in özellikleri ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Fakat uzmanlar, CENK'in 1000+ kilometre menzile sahip olmasını bekliyor.

Motor ve yakıt gibi kritik alt sistemleri dahi Roketsan tarafından özgün olarak geliştirilen CENK Balistik Füzesi'nin ilk test atışının, kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

  • CENK
  • CENK Balistik Füze Sistemi
  • savunma
  • CENK Füzesi

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