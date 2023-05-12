Türkiye geliştirdi! İsmail Demir duyurdu: Bu bir ilk

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CENK Balistik Füze Sistemi'ni görüntülerini ilk kez paylaştı. CENK Füzesi, Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi (MRBM) olacak.

TÜRKİYE GELİŞTİRDİ! İSMAİL DEMİR DUYURDU: BU BİR İLK

Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Balistik Füze (MRBM)'si olacak CENK'in özellikleri ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Fakat uzmanlar, CENK'in 1000+ kilometre menzile sahip olmasını bekliyor.

Motor ve yakıt gibi kritik alt sistemleri dahi Roketsan tarafından özgün olarak geliştirilen CENK Balistik Füzesi'nin ilk test atışının, kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.