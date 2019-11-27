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Türkiye gücüne güç katıyor: T-70 Genel Maksat Helikopteri ilk kez hangardan çıkartıldı

TUSAŞ tarafından geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri, ilk kez hangardan çıkartıldı. Haberi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.

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Türkiye, son yıllarda yaptığı teknolojik hamlelerin karşılığını almaya devam ediyor. 
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye sınıf atlatacak projelerle ilgili bir müjde daha verdi.
 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri, ilk kez hangardan çıkartıldı.
 
Demir yaptığı açıklamada, ''Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 Helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı.
 
Ana yüklenicimiz TUSAŞ ve alt yükleniciler ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky firmalarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.'' ifadelerini kullandı.

T-70 Helikopteri Özellikleri

 
TEKNİK ÖZELLİKLER:
 
Azami Kalkış Ağırlığı
 
9,979 kg
 
22,000 lbs
 
Azami Kalkış Ağırlığı (Harici Yük Dahil)
 
10,659 kg
 
23,500 lbs
 
Azami Harici Yük
 
4,082 kg
 
9,000 lbs
 
Kabin Genişliği
 
2.14 m
 
7.0 ft
 
Kabin Yüksekliği
 
1.37 m
 
4.5 ft
 
Kabin Alanı
 
8.18 m2
 
88 ft2
 
Kabin Hacmi
 
11.22 m3
 
396 ft3
 
 
PERFORMANS:
 
Azami Seyir Hızı*
 
296 km/sa
 
160 kt
 
Yer Tesirinde Askı Tavanı (HIGE) **
 
4,572 m
 
15,000 ﬅ
 
Yer Tesiri Dışında Askı Tavanı (HOGE) **
 
 
3,353 m
 
11,000 ﬅ
 
Servis Tavanı**
 
6,096 m
 
20,000 ﬅ
 
T70 GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ PROGRAMI
 
Program kapsamında, TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, Aselsan, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri'nden yola çıkılarak geliştirilecek olan 109 adet T70 Genel Maksat Helikopteri, önümüzdeki 10 yıl süresince Türkiye'de lisans altında üretim modeliyle, 6 farklı kullanıcıya teslim edilecektir. (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü)
 
Proje kapsamında, ana yüklenici TUSAŞ, T70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; Aselsan, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecektir.

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