Türkiye hedeflerine milli teknolojilerle ulaşacak

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadelede başarılı sonuçların alınmasının altında yatan en önemli faktörlerden birinin savunma sektöründeki milli teknolojik kazanımlar olduğunu belirterek, “Çok mesafe katettik ancak daha yapacak çok işimiz var. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sayesinde hedeflerimize milletçe ulaşacağız” dedi.
İHRACATÇI OLDUK
SAHA İstanbul Yönetim kurulu Başkanı Bayraktar, SAHA İstanbul’un 2000’li yıllarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde başlayan Milli Teknoloji Hamlesi’nin en büyük destekçisi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Türkiye’de savunma sanayisinde 15 yılda uygulanan milli ve özgün üretim modeliyle ana platform ve alt ana sistemler konusunda birçok başarılı projeye imza atıldığına işaret eden Bayraktar, “150 yıldır ürettirilmeyen milli piyade tüfeğimiz MPT-76 bu dönemde üretildi. Yakın tarihte silahlı İHA teknolojisini yurt dışından tedarik edemezken bugün hem kendine yeten hem de silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihraç eden bir konuma ulaştık. Zırhlı kara araçları, yerli helikopter ve benzeri birçok yerli platform artık envanterlerimizde yer alıyor. İlk milli korvetimiz MİLGEM, bu dönemde geliştirilip envantere girdi. Askeri gemi projelerinde özel sektörümüz ana entegratör konumuna ulaştı. Yine radar teknolojileri, akıllı mühimmat, güdüm ve elektronik, gerçek zamanlı yazılım sistemleri, sensör ve haberleşme teknolojilerinden birçok kritik alt sistem ve bileşenlerini tasarlayıp üretebiliyoruz.” diye konuştu.
DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR
Bu alanda ortaya konulan başarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçen aylarda yayımladığı 2023 Sanayi ve Teknolojisi Stratejisi Belgesi’nde de örnek bir model olarak ele alındığını hatırlatan Bayraktar “Milli Teknoloji Hamlesi diğer tüm sektörlerimizde de her birinin kendine ait dinamik ve koşulları çerçevesinde uygulamaya girdi. Elde edilen bunca birikimle birlikte ülkemizin ihtiyaçları ve gelişmekte olan ihracat potansiyelini ele aldığımızda aslında daha yapacak çok işimiz var” dedi.
Oyun değiştirici hamleler gerekiyor
Konvansiyonel harp araç ve gereçlerinin yanı sıra artık sahada oyun değiştirici hamleler gerektiğini vurgulayan Haluk Bayraktar, mobil, hızlı kurulum ve kullanım imkanı sağlayan, maliyet etkin ve en yeni teknolojik gelişmelerin dahil edildiği robotik, otonom, sensör füzyonu, haberleşme, sensör ve veri ağları, veri işleme teknolojilerinde de hep önde olmak gerektiğini söyledi. Bayraktar, “Günümüzde paradigma değişikliği kabul edeceğimiz alanlarda hızlı ve koordine bir şekilde adım atarak en son noktada yakalama şansımızı iyi değerlendirmek ve pazarda hızlıca yerimizi almak zorundayız” dedi.
Baykar 750 kişilik ekibe ulaştı
Türkiye’nin ilk SİHA’sını ihraç eder noktaya ulaşan Baykar’ın, 15 yıl önce İstanbul’da bir atölyede, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda insanın yoğun emek ve fedakarlıklarıyla çalışmaya başladığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti: “Baykar, karşısına çıkan birçok engele rağmen sahadaki başarılı performansıyla tüm engelleri adım adım aşarak bu noktaya ulaştı. Sıralı engellerden herhangi birinde başarısız olsaydık bugün 750 kişilik mühendis ve teknisyen ekibiyle ülkemize SİHA teknolojisi kazandıran Baykar bu noktada olmayacaktı. Karşılaşılan engeller de hiçbir zaman teknik detaylar değildi. Artık girişimlerin benzer engellerle karşılaşmaması için geçmişte elde ettiğimiz tecrübeleri de sahaya yansıtıyoruz.”