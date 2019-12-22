Türkiye hedeflerine milli teknolojilerle ulaşacak

22.12.2019 03:28 - Güncelleme: 22.12.2019 03:28

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadelede başarılı sonuçların alınmasının altında yatan en önemli faktörlerden birinin savunma sektöründeki milli teknolojik kazanımlar olduğunu belirterek, “Çok mesafe katettik ancak daha yapacak çok işimiz var. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sayesinde hedeflerimize milletçe ulaşacağız” dedi.

İHRACATÇI OLDUK

SAHA İstanbul Yönetim kurulu Başkanı Bayraktar, SAHA İstanbul’un 2000’li yıllarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde başlayan Milli Teknoloji Hamlesi’nin en büyük destekçisi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Türkiye’de savunma sanayisinde 15 yılda uygulanan milli ve özgün üretim modeliyle ana platform ve alt ana sistemler konusunda birçok başarılı projeye imza atıldığına işaret eden Bayraktar, “150 yıldır ürettirilmeyen milli piyade tüfeğimiz MPT-76 bu dönemde üretildi. Yakın tarihte silahlı İHA teknolojisini yurt dışından tedarik edemezken bugün hem kendine yeten hem de silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihraç eden bir konuma ulaştık. Zırhlı kara araçları, yerli helikopter ve benzeri birçok yerli platform artık envanterlerimizde yer alıyor. İlk milli korvetimiz MİLGEM, bu dönemde geliştirilip envantere girdi. Askeri gemi projelerinde özel sektörümüz ana entegratör konumuna ulaştı. Yine radar teknolojileri, akıllı mühimmat, güdüm ve elektronik, gerçek zamanlı yazılım sistemleri, sensör ve haberleşme teknolojilerinden birçok kritik alt sistem ve bileşenlerini tasarlayıp üretebiliyoruz.” diye konuştu.

DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR

Bu alanda ortaya konulan başarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçen aylarda yayımladığı 2023 Sanayi ve Teknolojisi Stratejisi Belgesi’nde de örnek bir model olarak ele alındığını hatırlatan Bayraktar “Milli Teknoloji Hamlesi diğer tüm sektörlerimizde de her birinin kendine ait dinamik ve koşulları çerçevesinde uygulamaya girdi. Elde edilen bunca birikimle birlikte ülkemizin ihtiyaçları ve gelişmekte olan ihracat potansiyelini ele aldığımızda aslında daha yapacak çok işimiz var” dedi.