Türkiye hüsrana uğrattı... Prof. Dr. İsmail Demir: Gülüp geçiyoruz

AA 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:16 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:16

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisine yönelik uygulanan ambargolarla neye ihtiyaç duyulduğunu ve hangi ürünün millileştirilmesi gerektiğini daha iyi gördüklerini ve çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.



Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçtiklerini belirtti.

Buna en iyi örneklerden birisinin de ASELSAN tarafından üretimini başlattıkları İHA kamerası "CATS" olduğunu ifade eden Demir, bu konuda Türkiye'nin hiçbir ülkeye bağlılığının kalmadığını kaydetti.

Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma sanayimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir. Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir."

BAKAN VARANK'TAN TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor

SELÇUK BAYRAKTAR: ŞAM ŞEYTANLARI GİBİ TEPİNMEYE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise şu ifadeleri kullandı:

Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...