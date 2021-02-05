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Savunma

Türkiye için de konuşuluyordu.. Su-57 hangi ülkelere satılacak? Rusya cevap verdi

Beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin Rusya'nın stratejik ortaklarına ihracatının mümkün olduğu açıklandı.

05 Şubat 2021 Cuma 11:57 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 11:57
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Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport, ülkesinin stratejik ortaklarının Su-57'ye ilgi göstermesi durumunda uçağı bu ülkelere sunmaya hazır oldukları duyurdu.

Hindistan'ın Bangalor kentinde düzenlenecek Aero India 2021 havacılık fuarına katılan Rosoboroneksport'tan yapılan açıklamada, Rusya'nın stratejik ortaklarının Rusya'nın 5. nesil çok maksatlı avcı uçağı Su-57E'ye ilgi göstermesi durumunda uçağı bu ülkelere sunmaya hazır oldukları ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre, Şirketin halihazırda bazı Asya ülkeleriyle Su-35 savaş uçağıyla ilgili görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Daha önce Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, Rus 5. nesil savaş uçağı alımını ciddi biçimde değerlendiren ülkeler arasında Hindistan'ı da göstermişti.

Su-57, 2019 Ağustos ayında ihracat izni almıştı. İzin verildikten kısa süre sonra Su-57'nin ihracata yönelik versiyonu olan Su-57E, MAKS havacılık fuarında sergilenmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından incelenmişti. Bu fuarın ardından, yabancı ülkelerin Su-57'ye olan ilgisinde ani artışın yaşandığı bildirilmişti.

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