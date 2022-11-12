Türkiye ikili devrime hazırlanıyor! Tarih belli oldu: Milli Muharip Uçak ve Kızılelma...

Savunma sanayisindeki yerli ve milli teknoloji hamlesiyle yola çıkan Türkiye, TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU) ve Baykar Teknoloji'nin tasarladığı Bayraktar Kızılelma ile harp tarihine devrim gerçekleştirecek.

Savunma sanayisi geleceğin harp ortamına ülkeyi hazırlamaya devam ediyor. Bayraktar Kızılelma'nın 2023'te ilk uçuşu yapması beklenirken bir haber de TUSAŞ'tan geldi. TUSAŞ'ın insansız savaş uçağının da üretim hattında olduğu ve 2023'te ilk uçuşunu yapacağı açıklandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK VE KIZILELMA'DA İKİLİ DEVRİM

Türkiye insansız uçuş sistemlerinde ikili devrime hazırlanıyor. 2023 yılında milli muharip uçağı hangardan çıkarılarak Türkiye'nin iki insansız savaş uçağı da ilk uçuşlarını yapacak.

TUSAŞ: ÜRETİM AŞAMASINDA

Baykar'ın ürettiği Kızılelma Muharip İnsansız Savaş Uçuş Sistemi dünyanın dikkatini çekerken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ'ın insansız savaş uçağının da üretim aşamasında olduğunu bildirdi.

GÖKLERDE OLACAĞI TARİHİ BELLİ OLDU

Uzmanlar tarafından harp tarihinde yeni bir sayfa açacağı ifade edilen Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu 2023'te yapacak.

İŞTE MMU'NUN ÖZELLİKLERİ

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi'nde kazandırılan kabiliyetler:

- 35 bin fit operasyonel irtifa

- 5 saat havada kalış süresi

- 6 bin kg maksimum kalkış ağırlığı

- 1500 kg faydalı yük taşıma

- Otomatik iniş ve kalkış kabiliyeti

- Radarda düşük görünürlük

- Yüksek manevra kabiliyeti

- Görüş hattı ve ötesinde haberleşme

- Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti

- Milli radar sistemi ile yüksek farkındalık

- Havaya karşı hava - karaya karşı hava savaşlarında hava hakimiyeti

- Hassas ve tam ateşleme

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü

BÜYÜK BİR GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Daha önce ANKA ve AKSUNGUR İHA'larla insansız uçuş sistemlerindeki başarısını birçok sahada kanıtlayan TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı henüz görücüye çıkmasa da 2023'te ilk uçuşunu yapacak.

Büyük bir gizlilikle yürütülen projede donanımdan teknik kapasitesine kadar bir savaş uçağının özelliklerine sahip olan TUSAŞ İnsansız Savaş Uçağı, F-16 mühimmatını da taşıyabilecek.