İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0986
  • EURO
    6,9153
  • ALTIN
    329.18
  • BIST100
    109765
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Tunus'taki Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'na Türkiye'den güçlü katılım
Savunma

Tunus'taki Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'na Türkiye'den güçlü katılım

Tunus'un Cerbe Adası'nda ilk kez düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'na 5 Türk şirketi katılıyor. Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı Direktörü İslam el-Levati, 'Tunus ve Türk şirketleri arasında ortaklık anlaşması yapması bekleniyor.' dedi.

AA06 Mart 2020 Cuma 17:09 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 17:10

Türkiye dahil 40 ülkeden havacılık ve savunma alanlarında uzman 100 şirketin katıldığı fuar, pazar gününe kadar devam edecek.

Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı Direktörü İslam el-Levati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 Mart'ta başlayan organizasyona Türkiye'nin yoğun katılım gösterdiğini belirtti.

Levati, Tunus'ta ilk kez düzenlenen fuara Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar başta olmak üzere 5 Türk şirketinin katıldığını, ayrıca 2 Türk F-16 savaş uçağının gösteri yaptığını söyledi.

Türkiye'nin havacılık ve savunma başta olmak üzere tüm alanlarda gelişmiş olduğunu kaydeden Levati, "Tunus ve Türk şirketleri arasında ortaklık anlaşması yapması bekleniyor." dedi.

Fuarda 2 Türk savaş uçağının gerçekleştirdiği 25 dakikalık gösteri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ali Onaner, birçok sivil havacılık ve savunma şirketinin yer aldığı fuara Türkiye'nin geniş katılımından gurur duyduklarını belirtmişti.

Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinin son yıllarda çok geliştiğine dikkati çeken Onaner, bu alanda uzman şirketlerle fuara katılarak Tunus'a destek verildiğini ifade etmişti.

Haluk Levent Suriye'li çocuklara nedeniyle gelen tepkilere cevap verdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!
İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil
Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok
İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR
TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR

TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.