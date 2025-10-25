Türkiye kilidi açtı! Eurofighter'ların teslim tarihi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunda Eurofighter görüşmesi yaptığını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Katar ve Umman'la görüşmeleri yaptık. Süreci Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım yürütecekler. Bu uçakların alımıyla birlikte Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale gelecektir." dedi.

TÜRKİYE, EUROFIGHTER KİLİDİNİ AÇTI

AKŞAM Gazetesi, yapılan görüşmelerin detaylarına ulaştı. Önce üretici ülkelerle Eurofighter'ların ikinci ülkeye satışıyla ilgili hukuki durum incelendi. Ardından Katar ve Umman ile temasa geçildi.

Edinilen bilgiye göre; Katar ve Umman'dan Eurofighter alımıyla ilgili aşamalar şöyle sonuca ulaştırıldı:

● Önce üretici ülkeler; İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya ile Eurofighter'ların ikinci ülkeye satışıyla ilgili hukuki durum incelendi.

● Herhangi bir engel ve blokaj ihtimali ortadan kalktıktan sonra Umman ve Katar'la temasa geçildi.

● Envanterlerinde ikinci bir ülkeye satışı olacak şekilde Eurofighter olduğu anlaşılınca Başkan Erdoğan kilidi açan önemli hamleyi yaptı.

● Erdoğan Körfez turunda bizzat kendisi Katar Emiri ve Umman Sultanı'yla yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdi ve sonuca bağladı.

KATAR'DAN 24, UMMAN'DAN 10

● Şu aşamada süreç, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları üzerinden işliyor.

● İlk etapta Katar'dan 24, Umman'dan 10 Eurofighter alımında son aşamaya gelindi.

● Birkaç hafta içinde teslimatın yapılması bekleniyor.

Katar ve Umman'dan Eurofighter alımı

"Satın almadan çok daha fazlası" diyerek duyurdular