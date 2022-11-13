NATO Türkiye'den satın alacak! Çözümü Türkler buldu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında kritik projelere ve çözümlere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, geliştirdiği karar destek sistemleriyle uluslararası ihracat başarısına yenilerini ekledi.

STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech, 2019'dan itibaren NATO için geliştirdiği stratejik seviye "Elastikiyet Karar Destek Modelleri" ile çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE NATO'YA SATACAK! ŞOKLARA KARŞI TÜRK MODELİ

Kamudan özel sektöre ulusal ve uluslararası alanda danışmanlık hizmeti sağlayan STM ThinkTech, NATO'ya bugüne kadar 4 karar destek sistemi geliştirdi. STM ThinkTech tarafından geliştirilen elastikiyet modelleri NATO ACT'ye (NATO Dönüşüm Komutanlığı-Allied Command Transformation) başarıyla teslim edildi.

Türkiye'nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM ThinTech, NATO'nun, pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği Elastikiyet Karar Destek Modeli'nin 5 ve 6. projesini imzaladı.

STM ve NATO arasında imzalanan 5. proje ile STM ThinkTech'in elastikiyet modeli, NATO tarafından "çok boyutlu harekat" konseptinin doğrulama tatbikatında kullanılacak. STM ThinkTech, tatbikatın planlama ve uygulama safhalarında faaliyete katılan diğer uluslararası firmalarla koordinasyon içerisinde aktif olarak yer alıyor. Söz konusu firmalarla yürütülen faaliyetler sonucunda bütünleşik bir ürün ortaya konulacak.

Taraflar arasındaki 6. sözleşme ise "Bütünleşik Elastikiyet Modeli"nin 2023 NATO Kriz Yönetim Tatbikatı'nda kullanılmasına ilişkin NATO'ya verilecek danışmanlık hizmetini kapsıyor.

- TÜRK ÇÖZÜMÜ NATO KARARGAHLARINDA

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, bilgi birikimi ve kabiliyetleriyle STM ThinkTech'in teknolojik öngörüler, olası senaryolar ve karar destek sistemleri geliştirdiğini söyledi.

Yerli ekosistemden, kritik uluslararası organizasyonlara kadar özgün modeller ürettiklerini vurgulayan Güleryüz, şunları kaydetti:

"NATO'nun karar süreçlerine destek sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz elastikiyet modeli, büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkilerin doğru analizi ve karar vericiler tarafından çizilecek yol haritalarının belirlenmesi adına önemli bir rol üstleniyor. NATO'ya teslim ettiğimiz Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli, NATO'nun eğitim ve tatbikatlarında kullanılmaya başlandı. Şimdi de NATO ile 5 ve 6. sözleşmemizi imzaladık. Bu kapsamda, STM ThinkTech'in uzman ekipleri tarafından geliştirilen model, NATO'nun kritik birimlerince 2 önemli tatbikatta kullanılacak. Diğer yürüttüğümüz faaliyet alanlarında olduğu gibi, danışmanlık ve karar destek sistemi alanında öncü bir firma olarak, NATO gibi uluslararası askeri bir örgütün karargah ve tatbikatlarına, Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümleri taşımaktan onur duyuyoruz."

- STRATEJİK ŞOKLARIN YARATACAĞI OLASI SONUÇLAR ANALİZ EDİLİYOR

Elastikiyet Karar Destek Modeli'nde stratejik şokların etkilerinin ve yaratacağı kritik değişikliklerin ne olabileceğine ek olarak, sivil ve askeri sistemlerde yaratacağı olası sonuçlar da analiz ediliyor. Modelde ayrıca, şok türlerinin enerji, ulaşım, iletişim gibi farklı altyapılarda yaratacağı nihai etkileri ve olası riskler de senaryo tabanlı olarak değerlendirilebiliyor.

Model, NATO'ya stratejik seviyede karar desteği sunarken, yetkililerin atacakları adımlar ve alabilecekleri önlemler noktasında karar verme süreçlerini kolaylaştırıyor.