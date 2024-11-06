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Savunma

Türkiye oyunun kuralını değiştirdi! Mavi Vatan'ın muhafızı dünyadan büyük ilgi görüyor

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatı başarısına geçtiğimiz günler ulaşmıştı. Meteksan'dan yapılan açıklamaya göre, ULAQ'ın ilk ihracat sözleşmesinin Katar ile imzalandığı belirtildi. Yabancı basında yer alan habere göre, ULAQ'ın dünyadan büyük ilgi görmeye başladığı ifade edildi.

Star Gazetesi6 Kasım 2024 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
Türkiye oyunun kuralını değiştirdi! Mavi Vatan'ın muhafızı dünyadan büyük ilgi görüyor
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Milli silahlı insansız deniz aracı ULAQ, Körfez ülkesi Katar'a ihraç edildi. Sözleşme, Katar İçişleri Bakanlığı ile Milipol Katar Fuarı sırasında imzalanırken, sözleşme kapsamında üretilecek ULAQ 11 PSV Liman/Üs Koruma İnsansız Deniz Aracı'nın keşif, gözetleme, istihbarat görevleri ve kritik tesis üs koruma faaliyetlerinde Katar Sahil Güvenlik Komutanlığına önemli fayda sağlayacağı belirtildi.

Yabancı basında yer alan habere göre, anlaşmanın ardından dikkatleri üzerine çeken ULAQ'a dünyada talebin giderek arttığı belirtildi.

"DÜNYA İNSANSIZ DENİZ TEKNOLOJİSİNE ULAŞMAYA ÇOK MERAKLI"

Meteksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Kerem Alparslan, "Bütün dünya artık bu tür insansız su üstü gemilerine veya insansız deniz teknolojisine ulaşmaya çok meraklı" dedi.

Sözleşmenin iki aşamada yürütüleceğini söyleyen Alparslan, "12 aylık bir eğitim aşaması ve ardından bir tedarik aşaması. 'Müşteriye doğrudan yardım' içeren eğitim aşaması, geçen hafta Milipol fuarı sırasında ilk geminin teslim edilmesinin ardından çoktan başladı" dedi.

Yabancı basında yer alan habere göre, anlaşmanın bedeli ve sözleşme yapılan deniz aracı sayısı hakkında bilgi verilmezken, sistemin önce Katar yetkilileriyle birlikte Türkiye'de Katar gereksinimlerine uygun olarak test edildiği belirtildi.

"BÜYÜK BİR MOTİVASYONLA İLERLİYORUZ"

Alparslan ayrıca, "Bu ihracatla farklı denizlere adapte olmuş, daha da geliştirilmiş ve tanınmış ürünler elde ediyoruz. Müşterilerimize bu alanda fark yaratan teknolojiler ve yetenekler sunmaya devam etmek için büyük bir motivasyonla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

ULAQ satışlarında Körfez ülkelerine dikkat çekilen haberde, talebi karşılamak için şirketin 'yeni versiyonlar, yeni platform boyutları ve farklı görevler için yeni yükler ürettiği' vurgulandı.

OTONOMİ YAZILIMI İLE DONATILACAK

Katar ile imzalanan sözleşme kapsamında, ULAQ 11 PSV, üstün kabiliyetli bir platform üzerinde 12,7 milimetre otomatik silah sistemi ve radar, kriptolu iletişim sistemleri ve otonomi yazılımı ile donatılacak.

ULAQ ayrıca, zorlu deniz koşullarında insan hayatını riske atacak ortamlardan mürettebatı uzaklaştırmak ve riskli alanlarda daha emniyetli görevler icra edebilmek amacıyla geliştirildi.

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