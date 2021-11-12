12 Kasım 2021 Cuma 12:30 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 13:04

Makine ve Kimya Endüstrisi, 10 Kasım'da "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözünden esinlendik." mesajıyla bir video paylaştı ve yerli deniz topunun ilk atışının yapıldığını duyurdu.

Son yıllarda farklı ürünlerin 'yerlileştirildiği' bir gerçek. Ancak bazı ürünlerin yerlileştirilmesi çok daha önemli anlamlara ve kritik değişimlere işaret ediyor. MKE'nin paylaştığı video ve ortaya konan 'yerli/milli deniz topu' işte bu nedenle oldukça değerli.

Türkiye'nin deniz topunu kendi başına üretebilmesinin ne anlama geldiğini ve hangi gemilerimizde kullanılabileceği Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan TRT Haber için anlattı.

SATMAMAK İÇİN FİYAT YÜKSELTTİLER TÜRK MÜHENDİSLER YARI FİYATA YAPTI

[Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülke İtalya Oto Melara firmasının 76 mm deniz topunu kullanıyordu.]

Erkan, büyük çaplı deniz topu üretmenin en zor kısmının teknolojisi bilgisiyle başladığını belirtiyor. Deniz toplarının çok zorlu şartlarda karadaki gibi sabit durmadan, hareket halinde hassas ateş edebilecek şekilde imal edildiğini söylüyor.

"İşin en zor yanı ise hiçbir kara konuşlu topun ulaşamayacağı, dakikada 80 atım yapabilen insansız tam otomatik sistemler olmaları" bilgisini paylaştıktan sonra "Daha önce hangi sistemi kullanıyorduk?" sorumuza yanıt veriyor:

"Daha öncesinde tüm dünyada bu işin en önemli üreticisi olan İtalyan bir firmanın 76mm topunu kullanıyorduk. İtalyan firması şu anda bu konuda tekel olacak kadar piyasayı ele geçirmiş durumda... Türkiye ilk defa bu projeyle dünyada onlara alternatif, kaliteli bir sistemi üretmiş oldu. Bu noktada söz konusu ürünün ihracat pazarında sadece silah sistemi olarak da satılabileceğinin altını çizmekte fayda var.

Şu ana kadar İtalyan firması ile sorunsuz çalıştık. Ancak İtalyanlar, ABD'nin baskısına maruz kaldı ve 'satmamak yerine fiyatını çok yükselterek satışı yapmaya devam etme kararı' aldı. Bunun üzerine MKE hızlı bir çalışma ile bu deniz topunu yarısından daha ucuz bir maliyetle üretti.

Bir gemi inşasında en yüksek maliyeti oluşturan kalemler silah ve sensör sistemleridir. Biz dünya pazarında şu anda küçük ve orta sınıf savaş gemilerinde büyümekte olan ülkeyiz. Bu sınıf için en ideal deniz topu 76mm'dir. Ve biz bunu başarıyla ürettik."

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRDİK

Kozan Selçuk Erkan anlatırken, 'Savunma sanayiinde bir kez daha kötü komşu yine ev sahibi yaptı' diye düşünüyoruz... Bir diğer merak ettiğimiz husus, söz konusu sistemi hangi gemilerimizde kullanabileceğimiz oluyor?

Bu soruya yanıt vermeden önce çok kritik bir bilgi paylaşıyor Erkan ve "Deniz Topu çok pahalı ve üretimi zor bir silahtır. Dünyada ABD, Çin, Rusya, İngiltere, İtalya ve Fransa bunu yapabiliyordu. MKE sayesinde ilk defa Türkiye de bu 'elit kulübe' girdi." diyor.

YERLİ VE MİLLİ DENİZ TOPU HANGİ GEMİLERİMİZDE KULLANILABİLİR?

Burada bir parantez daha açıyor Erkan ve pahalı bir silahı üreterek dünya pazarında yer bulma imkanımızı artırdığımıza işaret ediyor. Yani daha net bir ifadeyle, üretilen deniz topunun gelecek dönemlerde ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çiziyor.

Peki ya kullanım alanları? 76mm topun dünyanın en çok kullanılan deniz toplarından biri olduğunu anlatıyor Kozan Selçuk Erkan ve "Bizdeki tüm hücumbotlardan Gabya sınıfı firkateynlere, MİLGEM korvetlerimizden, istif sınıfı firkateynelere kadar çok çeşitli gemilerde kullanılabiliriz bu ürünü. 'Avrupa tasarımı gemilerin ana silahıdır' dahi diyebiliriz. Bunun yanı sıra yeni üreteceğimiz açık deniz karakol gemilerinde de bu top kullanılacaktır. Gördüğünüz üzere son derece kritik ve pahalı bir ürünü millileştirmiş bulunuyoruz." yanıtını veriyor.

VİDEODA HEDEFİN VURULMASI NEDEN YOK?

[Türk Donanması yeni yapılan gemiler ve milli olarak üretilen sistemlerle çok daha iyi bir noktaya ilerliyor. ]

Kozan Selçuk Erkan sektörü yakından takip eden ve dünyada bu işlerin nasıl yürüdüğünü de bilen bir isim. O nedenle video yayınladıktan sonra özellikle sosyal medyada tartışılan bir konuyu da kendisine sormak istiyoruz.... MKE neden atış görüntüsünde hedefi vuruş bölümünü yayınlamadı?

Topun ilk denemelerinin gelen yükleri ölçmek, alt sistemleri denemek, mekanizmayı kontrol etmek amacıyla yapıldığını belirtiyor Erkan ve "Yaklaşık 15 kilometreyi aşacak menzildeki atışlarda genelde isabet kısmı pek gösterilmez. Dünya genelinde de böyledir bu. İlerleyen zamanlarda ölçüm ve mekanik kontrol atışları bitince hem seri atış videoları hem de isabet çekimlerini görmeye başlarız. Daha o top karada yüzlerce atış yaptıktan sonra iyileştirilip deniz denemelerine başlayacak." diyerek tartışmalara noktayı koyuyor...